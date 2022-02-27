Сбил мотоциклиста с ребёнком и скрылся: виновника нашли по камерам наблюдения в Актау

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Скрывшегося после аварии с мотоциклистом водителя «ГАЗели» в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали полицейские. В настоящее время по данному факту проводится расследование.
Как говорят родственники пострадавшего водителя мотоцикла, 53-летнего Жангабыла Бисенова и его 10-летнего сына, раскрыть преступление помогли камеры наружного видеонаблюдения.
После перенесенной сложной операции мотоциклист передвигается с гипсом на ноге и на плече. Ему тяжело ходить на перевязку, поэтому каждый раз приходится кого-то просить.
Напомним, после ДТП водитель «ГАЗели» скрылся с места происшествия. Так как было темно, разглядеть и запомнить государственные номера машины не удалось. Родственники пострадавших просили откликнуться очевидцев аварии.
Как говорят родственники пострадавшего водителя мотоцикла, 53-летнего Жангабыла Бисенова и его 10-летнего сына, раскрыть преступление помогли камеры наружного видеонаблюдения.
После перенесенной сложной операции мотоциклист передвигается с гипсом на ноге и на плече. Ему тяжело ходить на перевязку, поэтому каждый раз приходится кого-то просить.
Напомним, после ДТП водитель «ГАЗели» скрылся с места происшествия. Так как было темно, разглядеть и запомнить государственные номера машины не удалось. Родственники пострадавших просили откликнуться очевидцев аварии.
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