Проводится экспертиза. Оружие подозреваемого в тройном убийстве уроженца Мангистау нашла полиция Атырау

Место трагедии в Атырау. Фото очевидцев
Полицейские нашли пистолет, из которого в Атырау предположительно были расстреляны четыре человека, сообщает Orda.kz.
Орудие убийства трёх человек нашли атырауские полицейские. Схрон из двух пистолетов обнаружили под деревьями в микрорайоне, где и произошла стрельба.
- Информация о задержании подозреваемого 1993 г.р., расстрелявшего четырёх человек из-за разногласий в центре города в Атырау, получила широкое распространение в Сети. Однако, несмотря на то, что на видеокадрах был установлен подозреваемый в стрельбе из пистолета, при задержании он не имел при себе оружия. Атырауские полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли два пистолета из-под деревьев микрорайона, где 19 марта произошла стрельба. В настоящее время оружие направлено на экспертизу, — сообщает пресс-служба ДП Атырау.
Стрельба прогремела в Атырау поздним вечером 15 марта. По предварительной версии, 29-летний уроженец Мангистауской области «из-за личных неприязненных отношений» расстрелял почти в упор четырёх человек, сидевших в машине. Трое из них скончались на месте, четвёртый с серьезными ранениями уже перенёс несколько операций. В тот же день стрелок был задержан и помещён в следственный изолятор.
По факту стрельбы и трёх смертей возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 99 УК РК «Убийство двух и более лиц». Наказание по этой части статьи — до 20 лет лишения свободы.
Орудие убийства трёх человек нашли атырауские полицейские. Схрон из двух пистолетов обнаружили под деревьями в микрорайоне, где и произошла стрельба.
- Информация о задержании подозреваемого 1993 г.р., расстрелявшего четырёх человек из-за разногласий в центре города в Атырау, получила широкое распространение в Сети. Однако, несмотря на то, что на видеокадрах был установлен подозреваемый в стрельбе из пистолета, при задержании он не имел при себе оружия. Атырауские полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли два пистолета из-под деревьев микрорайона, где 19 марта произошла стрельба. В настоящее время оружие направлено на экспертизу, — сообщает пресс-служба ДП Атырау.
Стрельба прогремела в Атырау поздним вечером 15 марта. По предварительной версии, 29-летний уроженец Мангистауской области «из-за личных неприязненных отношений» расстрелял почти в упор четырёх человек, сидевших в машине. Трое из них скончались на месте, четвёртый с серьезными ранениями уже перенёс несколько операций. В тот же день стрелок был задержан и помещён в следственный изолятор.
По факту стрельбы и трёх смертей возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 99 УК РК «Убийство двух и более лиц». Наказание по этой части статьи — до 20 лет лишения свободы.
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