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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:04

Просмотров: 13

Тонущую в море молодую женщину спасли полицейские Актау

Молодая женщина едва не утонула напротив 15 микрорайона Актау. Её спасли полицейские, которым о происшествии сообщили неравнодушные прохожие. Об этом рассказали в департаменте полиции Мангистауской области.

Кадр видеоролика
В Актау полицейские спасли 30-летнюю женщину, которая едва не утонула в море.

Инцидент произошёл 17 марта около 19:13. В полицию сообщили о тонущей девушке в 15 микрорайоне «Самал». На место происшествия прибыл экипаж батальона патрульной полиции «Сункар-5»: стражи порядка Ержан Кокенов и Мурат Шыныбеков, а также участковый инспектор полиции 15 микрорайона Нуржан Жакипов.

- Инспектор патрульной полиции Ержан Кокенов снял форму и сразу же бросился вытаскивать потерпевшую из воды. Сотрудники полиции оказали ей первую медицинскую помощь. Потерпевшую на Скорой доставили в областную больницу, позже инспекторы связались с ней. Молодая женщина уже дома, с ней все хорошо, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.




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