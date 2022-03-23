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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:56

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Для особенных детей открыли площадку в Актау

Проект реализовали волонтеры проекта «Доброе сердце», сообщает пресс-служба областного акимата.

Фото предоставили в городском акимате
Современная спортивная площадка для особенных детей открылась 22 марта на набережной 15 микрорайона.

Для особенных детей открыли площадку в Актау


На площадке площадью 120 квадратных метров установили восемь различных игровых объектов. Специальное наземное покрытие защищает от травм.

Для особенных детей открыли площадку в Актау


Здесь могут тренироваться люди с инвалидностью в возрасте от семи лет и старше.

Для особенных детей открыли площадку в Актау


Этот необычный проект реализован с помощью волонтеров общественного проекта «Доброе сердце». Для дальнейшего содержания площадка передается на баланс отдела ЖКХ акимата Актау.

Для особенных детей открыли площадку в Актау


- Этот уникальный проект был полностью построен за счет спонсоров. Тренажеры были изготовлены и привезены по специальному заказу в Алматы и Актау. В этой связи призываю горожан не портить и бережно относиться к скверу общего пользования, - обратилась представитель общественного проекта «Доброе сердце» Лаззат Калиева.





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