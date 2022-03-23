Для особенных детей открыли площадку в Актау

- Этот уникальный проект был полностью построен за счет спонсоров. Тренажеры были изготовлены и привезены по специальному заказу в Алматы и Актау. В этой связи призываю горожан не портить и бережно относиться к скверу общего пользования, - обратилась представитель общественного проекта «Доброе сердце» Лаззат Калиева.

Современная спортивная площадка для особенных детей открылась 22 марта на набережной 15 микрорайона.На площадке площадью 120 квадратных метров установили восемь различных игровых объектов. Специальное наземное покрытие защищает от травм.Здесь могут тренироваться люди с инвалидностью в возрасте от семи лет и старше.Этот необычный проект реализован с помощью волонтеров общественного проекта «Доброе сердце». Для дальнейшего содержания площадка передается на баланс отдела ЖКХ акимата Актау.