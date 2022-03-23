В планах авиакомпании «Россия» запустить рейсы в Актау

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Рейсы будут выполняться на «Суперджетах» по программе «Аэрофлота».
Авиакомпания «Россия» запускает в Сочи международный хаб. В частности, с 1 апреля 3 раза в неделю можно будет слетать в Актау
Продажи билетов пока не открыты, но рейсы уже заведены в расписание.
Как сообщили в международном аэропорту Актау, запросов от авиакомпании «Россия» пока не поступало.
Авиакомпания «Россия» запускает в Сочи международный хаб. В частности, с 1 апреля 3 раза в неделю можно будет слетать в Актау
Продажи билетов пока не открыты, но рейсы уже заведены в расписание.
Как сообщили в международном аэропорту Актау, запросов от авиакомпании «Россия» пока не поступало.
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