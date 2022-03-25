Минэнерго: Остановка нефтедобычи на Кашагане не планируется

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Болат Акчулаков сообщил, что Кашаган работает в штатном режиме.
- Кашаган ни на какие два месяца на ремонт сегодня вставать не будет. У него плановый ремонт летом, он работает пока в штатном режиме, - подчеркнул министр.
Этот вопрос был задан в связи с тем, что Казахстан будет вынужден сократить экспорт нефти в связи с аварией на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3 (выносного причального устройства), а также выявлены повреждения шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. В этой связи КТК принято решение о временном выводе из эксплуатации указанных ВПУ для проведения промывки и ремонта.
По словам Болата Акчулакова, если ВПУ-1 заработает, то это не такие большие потери, для этого не нужно месторождение останавливать. Он пояснил, что на КТК всегда работали два ВПУ, ещё один находился в резерве на случай аварии.
- Если в течение трёх недель один из ВПУ удастся ввести в строй, это означает, что КТК будет работать в штатном режиме. С одним ВПУ на КТК мы можем работать, если часть своей нефти (на экспорт - прим. ред.) отправим по альтернативным маршрутам. Потери считаем, с одним ВПУ их практически не должно быть. Мы эту добычу сможем нагнать и выполнить план, - заметил министр.
- Кашаган ни на какие два месяца на ремонт сегодня вставать не будет. У него плановый ремонт летом, он работает пока в штатном режиме, - подчеркнул министр.
Этот вопрос был задан в связи с тем, что Казахстан будет вынужден сократить экспорт нефти в связи с аварией на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3 (выносного причального устройства), а также выявлены повреждения шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. В этой связи КТК принято решение о временном выводе из эксплуатации указанных ВПУ для проведения промывки и ремонта.
По словам Болата Акчулакова, если ВПУ-1 заработает, то это не такие большие потери, для этого не нужно месторождение останавливать. Он пояснил, что на КТК всегда работали два ВПУ, ещё один находился в резерве на случай аварии.
- Если в течение трёх недель один из ВПУ удастся ввести в строй, это означает, что КТК будет работать в штатном режиме. С одним ВПУ на КТК мы можем работать, если часть своей нефти (на экспорт - прим. ред.) отправим по альтернативным маршрутам. Потери считаем, с одним ВПУ их практически не должно быть. Мы эту добычу сможем нагнать и выполнить план, - заметил министр.
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