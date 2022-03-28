В Мангистау 1 апреля стартует приём документов в первый класс

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Образовательные учреждения Мангистауской области начинают кампанию по приёму заявлений в первый класс на 2022-2023 учебный год.



Приём документов на зачисление в первый класс начнётся с 1 апреля и продлится до 1 августа.



Для удобства этого процесса приём документов ведется через egov.kz электронного правительства.



Перечень необходимых документов:

- Заявление родителя;

- Копия свидетельства о рождении ребенка, паспорт здоровья ребенка по форме 026;

- Документ о состоянии здоровья по форме 063;

- 2 фото размером ¾.



Заявление будет рассмотрено в течение одного рабочего дня.