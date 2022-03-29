«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 29 Марта
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 484.49 KZT
  • €1 = 531.87 KZT
  • 1 RUB = 4.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:13

Просмотров: 579

Какие дороги перекроют в Актау в связи с проведением чемпионата Казахстана по велоспорту

В связи с проведением чемпионата РК по велоспорту некоторые дороги в Актау 31 марта, 1, 2 и 3 апреля будут недоступны для проезда. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Иллюстративное фото из открытых источников
Некоторые дороги в Актау будут недоступны для проезда 31 марта, 1, 2 и 3 апреля в связи с проведением чемпионата Казахстана по велоспорту.

В полиции региона предоставили график перекрытия дорог:

31 марта
Полное перекрытие дороги Актау-Риксос (начиная от железной дороги) с 08:00-15:00 часов.

1 апреля
Полное перекрытие дороги Актау-Риксос (начиная от железной дороги) с 08:00-15:00 часов.

2 апреля
С 08:00-15:00 часов перекрытие дороги Актау-Жетыбай (одну сторону), машины будут ездить по другой. Также будет ограничение скорости.

3 апреля
С 08:00-14:00 часов перекрытие дороги, ведущей к парку «Акбота». Сам парк также будет перекрыт.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
hapiness (Посетители) Сегодня, 12:58
Можно 3-го апреля по подробнее. А так нормально.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Tvoy.Drug (Посетители) Сегодня, 12:19
С 08:00-14:00 часов перекрытие дороги, ведущей к парку «Акбота». Сам парк также будет перекрыт.


КАКОЙ???
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика