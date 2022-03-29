Какие дороги перекроют в Актау в связи с проведением чемпионата Казахстана по велоспорту

Иллюстративное фото из открытых источников

Некоторые дороги в Актау будут недоступны для проезда 31 марта, 1, 2 и 3 апреля в связи с проведением чемпионата Казахстана по велоспорту.



В полиции региона предоставили график перекрытия дорог:



31 марта

Полное перекрытие дороги Актау-Риксос (начиная от железной дороги) с 08:00-15:00 часов.



1 апреля

Полное перекрытие дороги Актау-Риксос (начиная от железной дороги) с 08:00-15:00 часов.



2 апреля

С 08:00-15:00 часов перекрытие дороги Актау-Жетыбай (одну сторону), машины будут ездить по другой. Также будет ограничение скорости.



3 апреля

С 08:00-14:00 часов перекрытие дороги, ведущей к парку «Акбота». Сам парк также будет перекрыт.