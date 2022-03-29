Школьник из Бейнеу выиграл республиканский конкурс среди айтыскеров

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В айтысе участвовали 20 молодых поэтов из всех регионов страны, ставшие победителями областного этапа конкурса. Ерсултан Аушанов первым дебютировал в споре с молодым акыном из Алматинской области Уланом Турсынбеком и прошёл в финал с максимальными 10 очками от всего жюри во главе с Айтакыном Булгаковым.



В финале наш земляк встретился с представительницей Кызылординской области Дильназ Ержигитовой и получил высокий балл.



Организацию мероприятия оценил наставник Ерсултана, победитель областных и региональных айтысов Нурсултан Онгарбаев.



- Айтыс прошёл замечательно. Организационная коллегия работала на весьма высоком уровне. А то, что наш Ерсултан – талантливый парень, практически мастер импровизации и не подвёл своих именитых предшественников – своей высокой оценкой показал председатель жюри, известный поэт Айтакын Булгаков. Он подчеркнул, что у мангистауских акынов какой-то особый дар, темп что ли выше. Такая оценка — это, конечно же, праздник для нас, и это, несомненно, показатель высокого уровня развития сферы культуры нашего села, - считает Нурсултан Онгарбаев.



Он добавил, что с каждым годом количество молодых акынов в районе растёт. Главное, чтобы у молодёжи не угасал интерес к айтысу, ведь это одно из богатых наследий казахского искусства.