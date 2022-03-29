«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 29 Марта
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 484.49 KZT
  • €1 = 531.87 KZT
  • 1 RUB = 4.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:40

Просмотров: 386

Школьник из Бейнеу выиграл республиканский конкурс среди айтыскеров

Ученик 10 класса средней школы «Сам» Бейнеуского района Ерсултан Аушанов занял первое место в республиканском айтысе молодых акынов «Жыр алыбы-Жамбыл», прошедшем в Алматинской области. Об этом сообщает пресс-служба акима района.

Фото пресс-службы ведомства
В айтысе участвовали 20 молодых поэтов из всех регионов страны, ставшие победителями областного этапа конкурса. Ерсултан Аушанов первым дебютировал в споре с молодым акыном из Алматинской области Уланом Турсынбеком и прошёл в финал с максимальными 10 очками от всего жюри во главе с Айтакыном Булгаковым.

В финале наш земляк встретился с представительницей Кызылординской области Дильназ Ержигитовой и получил высокий балл.

Организацию мероприятия оценил наставник Ерсултана, победитель областных и региональных айтысов Нурсултан Онгарбаев.

- Айтыс прошёл замечательно. Организационная коллегия работала на весьма высоком уровне. А то, что наш Ерсултан – талантливый парень, практически мастер импровизации и не подвёл своих именитых предшественников – своей высокой оценкой показал председатель жюри, известный поэт Айтакын Булгаков. Он подчеркнул, что у мангистауских акынов какой-то особый дар, темп что ли выше. Такая оценка — это, конечно же, праздник для нас, и это, несомненно, показатель высокого уровня развития сферы культуры нашего села, - считает Нурсултан Онгарбаев.

Он добавил, что с каждым годом количество молодых акынов в районе растёт. Главное, чтобы у молодёжи не угасал интерес к айтысу, ведь это одно из богатых наследий казахского искусства.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика