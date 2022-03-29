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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:25

Просмотров: 1754

В нескольких микрорайонах Актау ночью отключат электричество

Электроэнергию отключат на четыре часа в 6, 8, 9, 10 микрорайонах, сообщает ГКП «АУЭС».

Иллюстративное фото из открытых источников
По информации ГКП «АУЭС», отключение связано с ремонтными работами.

- Проводить ремонтные работы будут с 01:00 до 05:00 часов 30 марта. Электроэнергия будет отключена на четыре часа в 6, 8, 9, 10 микрорайонах, - сообщили в ГКП «АУЭС».

Энергетики просят жителей отнестись с пониманием к проводимым работам.



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Комментарии ( 4 )

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montgomery (Посетители) Сегодня, 17:31
Надо, значит надо. Хватит ныть!
 
-1
  • Жанар
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  • Toryn
 ak12 (Посетители) Сегодня, 17:20
Как раз в 23-45 начнется футбол.На самом интересном месте погасят свет.Без матов тут не обоидешся.
 
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синдбад (Посетители) Сегодня, 16:46
Око,А ещё с водой,поливом и т.д и т.п.
 
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  • синдбад
  • Sir S
 Око (Посетители) Сегодня, 16:32
по календарю лето скоро. Опять этот ужас со светом в городе в будет.

всё вижу
 
 

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