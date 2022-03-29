В нескольких микрорайонах Актау ночью отключат электричество

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По информации ГКП «АУЭС», отключение связано с ремонтными работами.



- Проводить ремонтные работы будут с 01:00 до 05:00 часов 30 марта. Электроэнергия будет отключена на четыре часа в 6, 8, 9, 10 микрорайонах, - сообщили в ГКП «АУЭС».



Энергетики просят жителей отнестись с пониманием к проводимым работам.