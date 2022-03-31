Безработный нефтяной Жанаозен: чем и как живет сейчас моногород

Фото новостного портала «Власть»
Жанаозен является символом борьбы за справедливость в Казахстане. Именно с него начались январские протесты, которые распространились по стране. На протяжении многих лет горожане борются за улучшение своего положения и развитие Жанаозена.
Новый Узень (ныне Жанаозен) появился как поселок после того, как было открыто месторождение Узень в Мангышлакской области (ныне Мангистауская) в 1960-х годах. В поселке размещались рабочие и их семьи. Добыча нефти на месторождении началась в 1965 году и к 1968 году достигла 5,5 миллиона тонн ежегодно, сделав весомый вклад в нефтяную промышленность республики. Со временем поселок приобрел статус города, а численность в городской агломерации составила 156 тысяч человек к 2021 году, в самом же городе проживает 81 тысяча человек.
На курсирующих автобусах в Жанаозене красуются логотипы компаний по добыче нефти. А люди во время повседневных прогулок носят спецодежду с такими же наклейками. На билбордах и баннерах висят портреты известных нефтяников.
Тем не менее самих нефтяников в городе меньшинство. Они работают в штате, либо оказывают услуги градообразующей нефтяной компании «Озенмунайгаз». Большинство местных жителей живут надеждой получить рабочее место в компании, которое может гарантировать стабильность.
Жители озабочены судьбой города, в котором добыча нефти стагнирует, оставаясь на уровне 5,3-5,5 миллиона тонн ежегодно. За все годы независимого Казахстана ресурсы, добытые здесь, не дали весомого толчка развитию города, чей бюджет остается скромным: его расходы на 2022 год составили 11,2 миллиарда, а доходы 12 миллиардов тенге.
Из-за того, что многие остаются без работы в нефтяном моногороде, люди выходят на мирные митинги перед акиматом.
По словам людей, они мирно собираются тут и стоят с утра до вечера, а затем прибираются за собой. Среди них есть как молодые, так и взрослые люди, даже пожилые женщины, пришедшие поддержать своих безработных детей. Протестующие требуют немедленного трудоустройства в градообразующей нефтяной компании «Озенмунайгаз».
В 2019 году после серий таких же протестов безработных в Жанаозене местные власти совместно с национальной компанией организовали список для трудоустройства в «Озенмунайгаз» и компании, связанные с ним. По словам заместителя акима Жанаозена Жанабая Аймаганбетова, с начала работы над этим списком уже свыше 1,5 тысячи людей были направлены на работу. Протестующие не верят в справедливость этого отбора.
Полиция уже приходила к ним и сообщила, что они находятся на несанкционированном митинге. А с утра, по словам безработных, пыталась разогнать десяток парней, которые собирались у акимата. Люди считают, что имеют право находиться здесь, потому как они протестуют мирно.
С момента запуска и вплоть до конца 1980-х годов в нефтедобывающих предприятиях региона в основном работали вахтовики из Кавказа, а местное население было занято в сельскохозяйственном секторе. Они не могли получить работу в городах из-за строгих правил внутренней миграции. Также, несмотря на добычу нефти и газа, основным источником отопления для местного населения оставались уголь и дрова.
16 июня 1989 года в Жанаозене произошел межнациональный конфликт, который перерос в массовые беспорядки во всем регионе. В них участвовало до 30 тысяч человек. Люди нападали на выходцев из Кавказа, ловили их на улицах. Потом из России прибыл спецназ. В течение одного дня граждан из Кавказа отвезли в аэропорт и отправили на родину. За время беспорядков было убито пять человек, а более 100 получили различные травмы. Через несколько дней после этих событий Геннадий Колбин был снят с поста первого секретаря Компартии Казахской ССР и главой Казахстана стал Нурсултан Назарбаев.
Уже в 2000 году в городе стали все чаще происходить трудовые конфликты, связанные с условиями труда, уровнем зарплат и недовольством приватизацией структурных подразделений «КазМунайГаза».
В 2011 году одна серия забастовок стала самой масштабной и продолжительной в новейшей истории Казахстана: она продлилась семь месяцев и сопровождалась массовыми увольнениями, нападениями и даже убийствами рабочих активистов. Рабочие разных предприятий, связанных с «Озенмунайгазом», протестовали на площади независимости в Жанаозене.
16 декабря 2011 года местные власти планировали отпраздновать 20-летие независимости Казахстана на центральной площади Жанаозена. Однако вскоре после начала празднования на площади начались беспорядки. О том, что их спровоцировало, до сих пор существует много споров. Была сожжена городская администрация, здание «Озенмунайгаз» и гостиница в центре города. По протестующим открыли огонь боевыми патронами, а в город ввели военных и спецназ.
Большинство жителей убеждены в том, что в тот день была совершена провокация людьми извне. По официальным данным, в тот день погибли 16 человек, а сотни получили ранения. Местные жители уверены, что реальные цифры значительно выше.
В ноябре 2011 года в разгар протестов рабочих правительством был принят комплексный план социально-экономического развития Жанаозена на 2012-2020 годы на 46 миллиардов тенге. А после все опять вернулось в старую колею. Снова нет развития и никакой инфраструктуры.
По праздникам площадь в центре Жанаозена патрулирует полиция, в городе остро ощущается напряжение.
2 января 2022 года в Жанаозене снова начались протесты, они были связаны с повышением цен на сжиженный газ - основное топливо для автомобилей в регионе. Вскоре протесты распространились на многие регионы Казахстана и все дни в Жанаозене (митинги здесь продлились до 8 января) они были мирными.
С протестующими встречались аким области Нурлан Ногаев и директор ГПЗ, которого позднее арестовали. Они пытались убедить людей в том, что они не могут повлиять на ценообразование газа. После отказа расходиться, они предложили снизить цену до 85 тенге. Народ стоял на своем и требовал снижении до 50 тенге. В итоге цена снизилась до 38-40 тенге.
Жители отмечают, что разница между протестами 2011 и 2022 годов как между «небом и землей». Жанаозенцы почувствовали ту поддержку, которой им не хватало в 2011 году и именно ею они объясняют свою победу.
С утра половина горожан в городе - рабочие коммунальных предприятий в красно-оранжевой форме. Они собирают мусор и убирают улицы. Но город словно невозможно сделать чистым - из-за разбитых тротуаров и постоянно поднимающейся пыли. Со временем улицы наполняются людьми в самой разной форменной одежде, похожей на спецовку нефтяников.
Одна из работниц коммунального предприятия «Тазалык-С» Айман переехала в Жанаозен в начале 2000-х из Узбекистана. Она до сих пор снимает квартиру, дома своего у нее нет.
Молодежь на улице днем встречается редко - в Жанаозене почти нет мест для развлечений, только местный фастфуд.
Под вечер людей на улицах становится еще меньше, горожане движутся из центра на окраины, в микрорайоны с одноэтажными частными дома, где есть только покосившиеся заборы и песчаные дороги.
А вот местная жительница Жанар Усербаева приехала из Туркменистана в 2011 году и работала учителем казахской литературы в местной школе, а теперь занимается предпринимательством. Она объясняет, что в городе есть масса проблем. Несмотря на строительство школ, наблюдается нехватка учителей, в основном русского языка и математики. К тому же, в городе устарели дома.
Зачастую инициаторами забастовок в Жанаозене являются сотрудники частных нефтесервисных компаний, оказывающие услуги «Озенмунайгазу». Так, в прошлом году в городе прошла серия стачек, большинство которых составляли рабочие подрядных и аутсорсинговых компаний. Тогда они требовали равенства внутри фирм и с другими нефтяными компаниями в области социальной защиты, и заработных плат.
Однако при этом серии забастовок не координируются кем-либо, а происходят стихийно. Несмотря на то, что в Жанаозене национализацию компаний требовали еще в 2009 году, ситуация не меняется. Частично удовлетворяются лишь требования по заработным платам и условиям труда, но их национализация не рассматривается.
Небольшой процент от получаемых от нефти денег, по мнению жителей, можно было бы пустить на развитие сельского хозяйства, рыбной ловли, туризма и спорта.
Новый Узень (ныне Жанаозен) появился как поселок после того, как было открыто месторождение Узень в Мангышлакской области (ныне Мангистауская) в 1960-х годах. В поселке размещались рабочие и их семьи. Добыча нефти на месторождении началась в 1965 году и к 1968 году достигла 5,5 миллиона тонн ежегодно, сделав весомый вклад в нефтяную промышленность республики. Со временем поселок приобрел статус города, а численность в городской агломерации составила 156 тысяч человек к 2021 году, в самом же городе проживает 81 тысяча человек.
На курсирующих автобусах в Жанаозене красуются логотипы компаний по добыче нефти. А люди во время повседневных прогулок носят спецодежду с такими же наклейками. На билбордах и баннерах висят портреты известных нефтяников.
Тем не менее самих нефтяников в городе меньшинство. Они работают в штате, либо оказывают услуги градообразующей нефтяной компании «Озенмунайгаз». Большинство местных жителей живут надеждой получить рабочее место в компании, которое может гарантировать стабильность.
Жители озабочены судьбой города, в котором добыча нефти стагнирует, оставаясь на уровне 5,3-5,5 миллиона тонн ежегодно. За все годы независимого Казахстана ресурсы, добытые здесь, не дали весомого толчка развитию города, чей бюджет остается скромным: его расходы на 2022 год составили 11,2 миллиарда, а доходы 12 миллиардов тенге.
Из-за того, что многие остаются без работы в нефтяном моногороде, люди выходят на мирные митинги перед акиматом.
По словам людей, они мирно собираются тут и стоят с утра до вечера, а затем прибираются за собой. Среди них есть как молодые, так и взрослые люди, даже пожилые женщины, пришедшие поддержать своих безработных детей. Протестующие требуют немедленного трудоустройства в градообразующей нефтяной компании «Озенмунайгаз».
- Мы не просим того, чего нет. Просим то, что имеется. Если повышаются зарплаты после забастовок нефтяников, то растут и цены на рынке. Зарплата в 100 тысяч ни на что не хватит. А на тебе еще семья, за учебу детей платить. Чтобы тут жить, нужно минимум 500 тысяч тенге, - говорит один из безработных Асылхан.
В 2019 году после серий таких же протестов безработных в Жанаозене местные власти совместно с национальной компанией организовали список для трудоустройства в «Озенмунайгаз» и компании, связанные с ним. По словам заместителя акима Жанаозена Жанабая Аймаганбетова, с начала работы над этим списком уже свыше 1,5 тысячи людей были направлены на работу. Протестующие не верят в справедливость этого отбора.
- Если вы взглянете на документы, то поймете, что среди претендентов на работу есть дети полицейских, прокуроров и т.д. Есть люди, которые заходят вне списка. А простой народ скитается на улице, - сказал один из протестующих Темирлан.
Полиция уже приходила к ним и сообщила, что они находятся на несанкционированном митинге. А с утра, по словам безработных, пыталась разогнать десяток парней, которые собирались у акимата. Люди считают, что имеют право находиться здесь, потому как они протестуют мирно.
- На наши зарплаты здесь трудно прожить. Вот если где-нибудь на юге, так там можно хоть что-то выращивать. А тут ни травинки не растет. Экология ужасная. Люди думают, что Жанаозен - город нефтяников, но тут их всего 10 тысяч от 160 тысяч населения. Наши карманы не поднимают местные цены. У многих кредиты, люди выживают. Тут можно еще столько месторождений разрабатывать. Но они нас в частные предприятия посылают. Почему все разрабатывается частными товариществами, почему не в подчинении «Озенмунайгаза?», - задается вопросами протестующий Арлан.
С момента запуска и вплоть до конца 1980-х годов в нефтедобывающих предприятиях региона в основном работали вахтовики из Кавказа, а местное население было занято в сельскохозяйственном секторе. Они не могли получить работу в городах из-за строгих правил внутренней миграции. Также, несмотря на добычу нефти и газа, основным источником отопления для местного населения оставались уголь и дрова.
16 июня 1989 года в Жанаозене произошел межнациональный конфликт, который перерос в массовые беспорядки во всем регионе. В них участвовало до 30 тысяч человек. Люди нападали на выходцев из Кавказа, ловили их на улицах. Потом из России прибыл спецназ. В течение одного дня граждан из Кавказа отвезли в аэропорт и отправили на родину. За время беспорядков было убито пять человек, а более 100 получили различные травмы. Через несколько дней после этих событий Геннадий Колбин был снят с поста первого секретаря Компартии Казахской ССР и главой Казахстана стал Нурсултан Назарбаев.
Уже в 2000 году в городе стали все чаще происходить трудовые конфликты, связанные с условиями труда, уровнем зарплат и недовольством приватизацией структурных подразделений «КазМунайГаза».
В 2011 году одна серия забастовок стала самой масштабной и продолжительной в новейшей истории Казахстана: она продлилась семь месяцев и сопровождалась массовыми увольнениями, нападениями и даже убийствами рабочих активистов. Рабочие разных предприятий, связанных с «Озенмунайгазом», протестовали на площади независимости в Жанаозене.
16 декабря 2011 года местные власти планировали отпраздновать 20-летие независимости Казахстана на центральной площади Жанаозена. Однако вскоре после начала празднования на площади начались беспорядки. О том, что их спровоцировало, до сих пор существует много споров. Была сожжена городская администрация, здание «Озенмунайгаз» и гостиница в центре города. По протестующим открыли огонь боевыми патронами, а в город ввели военных и спецназ.
Большинство жителей убеждены в том, что в тот день была совершена провокация людьми извне. По официальным данным, в тот день погибли 16 человек, а сотни получили ранения. Местные жители уверены, что реальные цифры значительно выше.
В ноябре 2011 года в разгар протестов рабочих правительством был принят комплексный план социально-экономического развития Жанаозена на 2012-2020 годы на 46 миллиардов тенге. А после все опять вернулось в старую колею. Снова нет развития и никакой инфраструктуры.
По праздникам площадь в центре Жанаозена патрулирует полиция, в городе остро ощущается напряжение.
2 января 2022 года в Жанаозене снова начались протесты, они были связаны с повышением цен на сжиженный газ - основное топливо для автомобилей в регионе. Вскоре протесты распространились на многие регионы Казахстана и все дни в Жанаозене (митинги здесь продлились до 8 января) они были мирными.
С протестующими встречались аким области Нурлан Ногаев и директор ГПЗ, которого позднее арестовали. Они пытались убедить людей в том, что они не могут повлиять на ценообразование газа. После отказа расходиться, они предложили снизить цену до 85 тенге. Народ стоял на своем и требовал снижении до 50 тенге. В итоге цена снизилась до 38-40 тенге.
Жители отмечают, что разница между протестами 2011 и 2022 годов как между «небом и землей». Жанаозенцы почувствовали ту поддержку, которой им не хватало в 2011 году и именно ею они объясняют свою победу.
С утра половина горожан в городе - рабочие коммунальных предприятий в красно-оранжевой форме. Они собирают мусор и убирают улицы. Но город словно невозможно сделать чистым - из-за разбитых тротуаров и постоянно поднимающейся пыли. Со временем улицы наполняются людьми в самой разной форменной одежде, похожей на спецовку нефтяников.
Одна из работниц коммунального предприятия «Тазалык-С» Айман переехала в Жанаозен в начале 2000-х из Узбекистана. Она до сих пор снимает квартиру, дома своего у нее нет.
- Я благодарна что меня взяли в «Тазалык-С». Поддерживают еще в мечети, куда я записалась. Каждую неделю еду мне приносят. Зарабатываю 84 тысячи. Спасибо хоть этому. Но у меня денег не хватает. За аренду плачу 50 тысяч, на 20 тысяч я покупаю лекарства, без них не могу. Могу вот так просто упасть на земле. Особенно сожалею, что не смогла дать образование своему сыну. Теперь он работает на «шабашке», перебиваясь временными заработками. Парень также записался в очередники в нефтяную отрасль и протестует вместе с другими безработными. Все, что мы просим, это работу для сына и дом. Мы из-за этого сильно ругаемся с ним, - рассказывает Айман.
Молодежь на улице днем встречается редко - в Жанаозене почти нет мест для развлечений, только местный фастфуд.
- Мне 17 лет, учусь на сварщика в колледже. Так у нас город не развитый, для молодых тут ничего нет. Если хотим отдохнуть, ездим в Актау. Конечно, в нефтянку все хотят. Не знаю, если честно, что будет дальше. Хочется вообще уехать. В Алматы, например, - поделился в одном из фастфудов жанаозенец Акарыс.
Под вечер людей на улицах становится еще меньше, горожане движутся из центра на окраины, в микрорайоны с одноэтажными частными дома, где есть только покосившиеся заборы и песчаные дороги.
- В Жанаозене вообще условий никаких нет, хоть мы и нефтяной город. Летом ужасная жара. Все из-за нефтяных испарений. Ночами страшные ветра и пыль. Ничего не меняется. Как тут выживать-то? Дома тут не строятся для людей. Для тех, кто в органах работают, микрорайоны построили и все. Так мы все сами строим. Вот тут домам по 40 лет, просто их покрасили снаружи и все, - говорит местная жительница Айгуль.
А вот местная жительница Жанар Усербаева приехала из Туркменистана в 2011 году и работала учителем казахской литературы в местной школе, а теперь занимается предпринимательством. Она объясняет, что в городе есть масса проблем. Несмотря на строительство школ, наблюдается нехватка учителей, в основном русского языка и математики. К тому же, в городе устарели дома.
Зачастую инициаторами забастовок в Жанаозене являются сотрудники частных нефтесервисных компаний, оказывающие услуги «Озенмунайгазу». Так, в прошлом году в городе прошла серия стачек, большинство которых составляли рабочие подрядных и аутсорсинговых компаний. Тогда они требовали равенства внутри фирм и с другими нефтяными компаниями в области социальной защиты, и заработных плат.
Однако при этом серии забастовок не координируются кем-либо, а происходят стихийно. Несмотря на то, что в Жанаозене национализацию компаний требовали еще в 2009 году, ситуация не меняется. Частично удовлетворяются лишь требования по заработным платам и условиям труда, но их национализация не рассматривается.
Небольшой процент от получаемых от нефти денег, по мнению жителей, можно было бы пустить на развитие сельского хозяйства, рыбной ловли, туризма и спорта.