Безработный нефтяной Жанаозен: чем и как живет сейчас моногород

- Мы не просим того, чего нет. Просим то, что имеется. Если повышаются зарплаты после забастовок нефтяников, то растут и цены на рынке. Зарплата в 100 тысяч ни на что не хватит. А на тебе еще семья, за учебу детей платить. Чтобы тут жить, нужно минимум 500 тысяч тенге, - говорит один из безработных Асылхан.

- Если вы взглянете на документы, то поймете, что среди претендентов на работу есть дети полицейских, прокуроров и т.д. Есть люди, которые заходят вне списка. А простой народ скитается на улице, - сказал один из протестующих Темирлан.

- На наши зарплаты здесь трудно прожить. Вот если где-нибудь на юге, так там можно хоть что-то выращивать. А тут ни травинки не растет. Экология ужасная. Люди думают, что Жанаозен - город нефтяников, но тут их всего 10 тысяч от 160 тысяч населения. Наши карманы не поднимают местные цены. У многих кредиты, люди выживают. Тут можно еще столько месторождений разрабатывать. Но они нас в частные предприятия посылают. Почему все разрабатывается частными товариществами, почему не в подчинении «Озенмунайгаза?», - задается вопросами протестующий Арлан.

- Я благодарна что меня взяли в «Тазалык-С». Поддерживают еще в мечети, куда я записалась. Каждую неделю еду мне приносят. Зарабатываю 84 тысячи. Спасибо хоть этому. Но у меня денег не хватает. За аренду плачу 50 тысяч, на 20 тысяч я покупаю лекарства, без них не могу. Могу вот так просто упасть на земле. Особенно сожалею, что не смогла дать образование своему сыну. Теперь он работает на «шабашке», перебиваясь временными заработками. Парень также записался в очередники в нефтяную отрасль и протестует вместе с другими безработными. Все, что мы просим, это работу для сына и дом. Мы из-за этого сильно ругаемся с ним, - рассказывает Айман.

- Мне 17 лет, учусь на сварщика в колледже. Так у нас город не развитый, для молодых тут ничего нет. Если хотим отдохнуть, ездим в Актау. Конечно, в нефтянку все хотят. Не знаю, если честно, что будет дальше. Хочется вообще уехать. В Алматы, например, - поделился в одном из фастфудов жанаозенец Акарыс.

- В Жанаозене вообще условий никаких нет, хоть мы и нефтяной город. Летом ужасная жара. Все из-за нефтяных испарений. Ночами страшные ветра и пыль. Ничего не меняется. Как тут выживать-то? Дома тут не строятся для людей. Для тех, кто в органах работают, микрорайоны построили и все. Так мы все сами строим. Вот тут домам по 40 лет, просто их покрасили снаружи и все, - говорит местная жительница Айгуль.