Сельский колорит в Актау! Трусы и бюстгалтеры сушат у подъездов многоэтажек

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Культурные актаусцы возмущены сушкой трусов и бюстгальтеров, передает телеканал ktk.kz.
Есен Аманжол, представитель управляющей компании:
- Я понимаю, если бы это была какая-то там верхняя одежда, кофточки. Но доходит до того, что и трусы, и бюстгальтеры – как бы это вывешивают. Неоднократно нами проводились разъяснительные работы с жильцами. Вызывали и жилищную инспекцию, вызывали и участковых по этому поводу. Я не знаю. И объявление выставляли.
Сушить белье на галереях – привычное дело. А еще бельевые веревки вешают прямо во дворах. Развевающимися на ветру вещами в Актау никого не удивишь. Большинство местных жителей и не подозревает, что эта особенность – исключительно актауская. В других городах так не делают. Но при этом в местном акимате, перерыв все уставы и кодексы, не смогли найти ни одной административной статьи о запрете вывешивания нижнего белья. А, как известно, что не запрещено, то разрешено.
Мухамедриза Жусип, главный специалист Актауской городской жилищной инспекции:
- В городских правилах благоустройства данный вопрос не поднимается. То есть, в законе не прописано: можно или нельзя. Только по разрешению управляющей компании, которая обслуживает жилой дом. Если вывешенное белье портит архитектурный облик, то по заявлению всех остальных жильцов человек должен убрать вещи.
Есен Аманжол, представитель управляющей компании:
- Я понимаю, если бы это была какая-то там верхняя одежда, кофточки. Но доходит до того, что и трусы, и бюстгальтеры – как бы это вывешивают. Неоднократно нами проводились разъяснительные работы с жильцами. Вызывали и жилищную инспекцию, вызывали и участковых по этому поводу. Я не знаю. И объявление выставляли.
Сушить белье на галереях – привычное дело. А еще бельевые веревки вешают прямо во дворах. Развевающимися на ветру вещами в Актау никого не удивишь. Большинство местных жителей и не подозревает, что эта особенность – исключительно актауская. В других городах так не делают. Но при этом в местном акимате, перерыв все уставы и кодексы, не смогли найти ни одной административной статьи о запрете вывешивания нижнего белья. А, как известно, что не запрещено, то разрешено.
Мухамедриза Жусип, главный специалист Актауской городской жилищной инспекции:
- В городских правилах благоустройства данный вопрос не поднимается. То есть, в законе не прописано: можно или нельзя. Только по разрешению управляющей компании, которая обслуживает жилой дом. Если вывешенное белье портит архитектурный облик, то по заявлению всех остальных жильцов человек должен убрать вещи.