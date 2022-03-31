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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:32

Просмотров: 1993

Сельский колорит в Актау! Трусы и бюстгалтеры сушат у подъездов многоэтажек

Особенности сушки белья в Актау стали предметом бурных обсуждений. В интернете появились кадры, снятые у многоэтажки. Ее жильцы вывесили на всеобщее обозрение свои трусы и панталоны. Особо культурные горожане испытали шок, передает телеканал ktk.kz.

Кадр видео
Культурные актаусцы возмущены сушкой трусов и бюстгальтеров, передает телеканал ktk.kz.

Есен Аманжол, представитель управляющей компании:

- Я понимаю, если бы это была какая-то там верхняя одежда, кофточки. Но доходит до того, что и трусы, и бюстгальтеры – как бы это вывешивают. Неоднократно нами проводились разъяснительные работы с жильцами. Вызывали и жилищную инспекцию, вызывали и участковых по этому поводу. Я не знаю. И объявление выставляли.

Сушить белье на галереях – привычное дело. А еще бельевые веревки вешают прямо во дворах. Развевающимися на ветру вещами в Актау никого не удивишь. Большинство местных жителей и не подозревает, что эта особенность – исключительно актауская. В других городах так не делают. Но при этом в местном акимате, перерыв все уставы и кодексы, не смогли найти ни одной административной статьи о запрете вывешивания нижнего белья. А, как известно, что не запрещено, то разрешено.

Мухамедриза Жусип, главный специалист Актауской городской жилищной инспекции:

- В городских правилах благоустройства данный вопрос не поднимается. То есть, в законе не прописано: можно или нельзя. Только по разрешению управляющей компании, которая обслуживает жилой дом. Если вывешенное белье портит архитектурный облик, то по заявлению всех остальных жильцов человек должен убрать вещи.




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Комментарии ( 5 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:23
Kain-Livesy,
lol у нас одна посадила на тротуар между домами. культура млять
потом обижаются что их жабайцами называют

походу Daulet201999 вы один из тех кто вешает бельё на улице lol
 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:20
это еще что, наблюдал картину как детей усаживают справлять нужду прямо возле лавочки у подъезда - минимальной этики не хватает хотя бы в кусты спрятаться

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
-1
  • Daulet201999
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  • ЁмоЁ
  • Бродяга
  • Карусель
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:25
оооо это у нас прям больная тема, на детских площадках вешают корпешки .
возле дома трусы, майки, носки, халаты,

у моего подъезда новенькая вывесила так , я оставила записку чтобы не устраивала тут деревню/аул, иначе бельё будет на полу. минут 10 и белья нет и веревок
 
-1
  • Daulet201999
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  • синдбад
  • ЁмоЁ
  • Бродяга
 GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 15:52
О да! Выходишь с подъезда и нужно уворачиваться от развевающейся на ветру одежде! Зазеваещься - получишь мокрыми соседскими панталонами по лицу.
И запах стирального порошка!
Дело в том, что многие переделали балконы в продолжение кухни/комнаты, и места доя сушки белья не осталось. А когда семья большая, то полотенцесушителем не отделаться, вывешивают на улице...
 
-1
  • Daulet201999
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  • Бродяга
  • Eduard666
 Жанар (Посетители) Сегодня, 15:45
Это в целях маскировки, от весеннего призыва на "воинскую службу", в РК...
Новый сегодняшний минталитет...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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