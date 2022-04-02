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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:27

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За беспредельную езду по дорогам Актау полицейские привлекли четырёх водителей

За запрещённую езду по улицам Актау на четверых водителей оформлены протоколы, сообщили в департаменте полиции региона.

Кадр видео
В ходе мониторинга социальных сетей полиция заметила видеозапись, на которой четыре участника движения грубо нарушают правила дорожного движения.

Личности всех водителей были установлены.

Водитель автомобиля марки Toyota Camry установил на своей машине стробоскоп. Также он, управляя авто без ремня безопасности, его привлекли к ответственности по части 1 статьи 603 КоАП РК (Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб) и части 2 статьи 593 КоАП РК (Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения).

Второй нарушитель на ВАЗ-21140 выехал на встречную полосу движения. Его оформили по части 3 статьи 596 КоАП РК (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).

Следующий автовладелец Лада-21900 управлял машиной без документов. На него составлен протокол по части 1 статьи 612 КоАП РК (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления). А на водителя Toyota Avensis - по части 2 статьи 593 КоАП РК (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами).




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