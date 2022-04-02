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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:39

Просмотров: 278

«Борьба с нефтегазовым фонтаном»: Масштабные учения прошли на месторождении в Мангистау

В учениях приняли участие около 150 спасателей, сообщили в ДЧС региона.

Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области
Комплексное пожарно-тактическое учение прошло 1 апреля на месторождении «Жетыбай» производственного управления «Жетыбаймунайгаз» АО «Мангыстаумунайгаз». Всего было задействовано 146 человек и 48 единиц спецтехники.

«Борьба с нефтегазовым фонтаном»: Масштабные учения прошли на месторождении в Мангистау


Участие в учениях приняли вице-министр по ЧС РК Марат Кульдиков, заместитель председателя комитета противопожарной службы МЧС РК Марат Хасенов, заместитель председателя комитета промышленной безопасности МЧС РК Самат Казакбаев, начальник управления Александр Чистяков, начальники и заместители ДЧС Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, а также администрация объекта и руководящий состав ДЧС Мангистауской области.

По тактическому замыслу учений повредилась арматура эксплуатационной скважины № 77 в процессе работ по её обслуживанию. Скважина перешла в режим открытого фонтанирования.

«Борьба с нефтегазовым фонтаном»: Масштабные учения прошли на месторождении в Мангистау


В рамках учения проверялась степень боевой готовности, организационные и практические навыки при тушении пожаров на подобных объектах подразделений государственной и негосударвственной противопожарных служб. Оценивался уровень совершенствования практических навыков у должностных лиц местных исполнительных органов, администрации объекта, руководящего состава ДЧС, органов противопожарной службы по организации и руководству тушением пожара. Отдельно оценили обработку организации радиообмена с подразделениями, задействованными в ликвидации техногенного пожара.

«Борьба с нефтегазовым фонтаном»: Масштабные учения прошли на месторождении в Мангистау


- Данный объект является взрывопожароопасным, и подобные учения проводятся для того, чтобы сотрудники могли отработать навыки и знания, как действовать, а главное, слаженно взаимодействовать в той или иной внештатной ситуации, - отметил вице-министр по ЧС РК Марат Кульдиков.



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