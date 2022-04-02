«Борьба с нефтегазовым фонтаном»: Масштабные учения прошли на месторождении в Мангистау

- Данный объект является взрывопожароопасным, и подобные учения проводятся для того, чтобы сотрудники могли отработать навыки и знания, как действовать, а главное, слаженно взаимодействовать в той или иной внештатной ситуации, - отметил вице-министр по ЧС РК Марат Кульдиков.

Комплексное пожарно-тактическое учение прошло 1 апреля на месторождении «Жетыбай» производственного управления «Жетыбаймунайгаз» АО «Мангыстаумунайгаз». Всего было задействовано 146 человек и 48 единиц спецтехники.Участие в учениях приняли вице-министр по ЧС РК Марат Кульдиков, заместитель председателя комитета противопожарной службы МЧС РК Марат Хасенов, заместитель председателя комитета промышленной безопасности МЧС РК Самат Казакбаев, начальник управления Александр Чистяков, начальники и заместители ДЧС Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, а также администрация объекта и руководящий состав ДЧС Мангистауской области.По тактическому замыслу учений повредилась арматура эксплуатационной скважины № 77 в процессе работ по её обслуживанию. Скважина перешла в режим открытого фонтанирования.В рамках учения проверялась степень боевой готовности, организационные и практические навыки при тушении пожаров на подобных объектах подразделений государственной и негосударвственной противопожарных служб. Оценивался уровень совершенствования практических навыков у должностных лиц местных исполнительных органов, администрации объекта, руководящего состава ДЧС, органов противопожарной службы по организации и руководству тушением пожара. Отдельно оценили обработку организации радиообмена с подразделениями, задействованными в ликвидации техногенного пожара.