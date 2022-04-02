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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 22:02

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Погиб при задержании браконьеров: Память пограничника почтили в Баутино

В ходе высадки на судно нарушителя контрактник Багжан Акыпбеков получил травму, несовместимую с жизнью. Сегодня прошло памятное мероприятие по погибшему, рассказал пресс-секретарь КНБ РК по Мангистауской области, майор Ерсин Кайбуллин.

Фото предоставил пресс-секретарь КНБ РК по Мангистауской области, майор Ерсин Кайбуллин
Почтить память бойца собрался личный состав второго дивизиона береговой охраны департамента пограничной службы по Мангистауской области в селе Баутино.

Погиб при задержании браконьеров: Память пограничника почтили в Баутино


Трагедия случилась 30 марта 2012 года. Тогда при патрулировании на пограничном корабле «Женис» было обнаружено судно - нарушитель государственной границы. Люди на борту не подчинялись командам на остановку, подаваемым с пограничного корабля. При сближении судно опасно маневрировало, создавая при этом предпосылки к аварийным ситуациям.

Несмотря на предупредительные выстрелы, беглецы не сбавили ход и продолжили движение в южном направлении, пытаясь уйти за пределы территориальных вод Республики Казахстан.

Командиром корабля было принято решение о высадке осмотровой группы на ходу в целях принудительной остановки.

Погиб при задержании браконьеров: Память пограничника почтили в Баутино


В составе осмотровой группы был Багжан Акыпбеков. В целях недопущения уничтожения вещественных доказательств нарушителей старшина прыгнул с корабля на борт их судна.

В результате умелых действий экипажа судно с шестью нарушителями государственной границы было задержано. На борту были обнаружены краснокнижная рыба и крючковые орудия лова.

К сожалению, контрактник в ходе высадки получил травму, несовместимую с жизнью.

Погиб при задержании браконьеров: Память пограничника почтили в Баутино


За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга по охране государственной границы Казахстана, он представлен к награде орденом «Айбын» ІІІ степени посмертно.

Багжан Акыпбеков 1990 года рождения, уроженец Алматинской области. Он являлся командиром отделения комендоров артиллерийской группы боевой части пограничного корабля «Женис» дивизиона пограничных кораблей и катеров. Отличался как исполнительный, дисциплинированный и трудолюбивый военнослужащий. Был патриотом своей Родины. Он постоянно совершенствовал свои профессиональные навыки, умело применял на практике общевоинские уставы, наставления и руководящие документы, качественно выполнял поставленные задачи, активно проводил воспитательную работу по укреплению морально-психологического состояния и воинской дисциплины подчиненных военнослужащих.



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