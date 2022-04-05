Назначен руководитель управления по мобилизационной подготовке и гражданской защите Мангистауской области

Фото пресс-службы ведомства

Галым Андалиев имеет два высших образования по специальностям «Черчение, изобразительное искусство и труд», «Юриспруденция».



Трудовую деятельность начал в 1997 году директором Красноярской народной средней школы.



В 1999 году работал учителем в средней общеобразовательной школе №8 Актау.



В 2000 году работал старшим помощником начальника отдела второго военного комиссариата Актау, переводчиком-делопроизводителем военного комиссариата. С 2002 по 2016 годы проходил воинскую службу на договорной основе в Вооруженных Силах РК в Актау на офицерских должностях.



В 2018 году стал методистом по дисциплинам эстетической и спортивной направленности коммунального государственного учреждения «Центр развития образования города Актау» Актауского городского отдела образования, в 2020 году работал руководителем коммунального государственного учреждения «Мобилизационная подготовка, управление территориальной обороны и гражданской защиты» аппарата акима Мангистауской области.



Галым Андалиев является подполковником запаса, до настоящего времени на период создания государственного органа занимал должность временно исполняющего обязанности руководителя управления мобилизационной подготовки и гражданской защиты Мангистауской области.