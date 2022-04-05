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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:47

Просмотров: 1368

Назначен руководитель управления по мобилизационной подготовке и гражданской защите Мангистауской области

Сегодня, 5 апреля, распоряжением акима области Нурлана Ногаева руководителем управления по мобилизационной подготовке и гражданской защите Мангистауской области назначен Галым Андалиев. Об этом сообщат пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Галым Андалиев имеет два высших образования по специальностям «Черчение, изобразительное искусство и труд», «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1997 году директором Красноярской народной средней школы.

В 1999 году работал учителем в средней общеобразовательной школе №8 Актау.

В 2000 году работал старшим помощником начальника отдела второго военного комиссариата Актау, переводчиком-делопроизводителем военного комиссариата. С 2002 по 2016 годы проходил воинскую службу на договорной основе в Вооруженных Силах РК в Актау на офицерских должностях.

В 2018 году стал методистом по дисциплинам эстетической и спортивной направленности коммунального государственного учреждения «Центр развития образования города Актау» Актауского городского отдела образования, в 2020 году работал руководителем коммунального государственного учреждения «Мобилизационная подготовка, управление территориальной обороны и гражданской защиты» аппарата акима Мангистауской области.

Галым Андалиев является подполковником запаса, до настоящего времени на период создания государственного органа занимал должность временно исполняющего обязанности руководителя управления мобилизационной подготовки и гражданской защиты Мангистауской области.



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Комментарии ( 2 )

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СаМ (Посетители) Сегодня, 13:20
Где Красноярск, где Актау?
 
 

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