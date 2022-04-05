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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:09

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Назначен аким Тупкараганского района Мангистауской области

Новым кандидатом на пост акима стал Рахат Елтизаров, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Сегодня, 5 апреля, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам Тупкараганского маслихата кандидатуру нового акима, согласованную с администрацией Президента РК.

Рахат Елтизаров окончил университет «Дуние» в Актобе по специальности «правоведение», а также «разработка нефтяных и газовых месторождений», инженер.

С 2005 по 2007 годы работал специалистом и главным специалистом департамента внутренней политики Мангистауской области.

В 2007-2010 годах работал заместителем директора департамента внутренней политики Мангистауской области, заместителем начальника управления внутренней политики Мангистауской области.

С 2010 по 2015 годы занимал должность заместителя акима Актау.

С 2015 по 2016 годы - директор ГКП на праве хозяйственного ведения «Мангистауская областная система водоснабжения» областного управления сельского хозяйства.

С 2016 по 2018 годы занимал должность руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель по Мангистауской области.

С ноября 2018 года по настоящее время - аким Мунайлинского района.



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