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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:05

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Назначен новый аким Жанаозена

Сегодня, 5 апреля, акимом Жанаозена стал Айбек Косуаков, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Сегодня, 5 апреля, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам городского маслихата Жанаозена кандидатуру нового акима вместо перешедшего на другую работу Максата Ибагарова. Новым кандидатом, согласованным с администрацией Президента РК, стал Айбек Косуаков. Депутаты поддержали предложенную кандидатуру.

Айбек Косуаков окончил Каспийский государственный университет имени Ш. Есенова по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин» и университет транспорта и права имени Кунаева по специальности «экономист».

Трудовую деятельность начал в 1997 году в качестве оператора в компании «Каражанбасмунай». С 2001 по 2004 годы занимался частным предпринимательством. С 2004 по 2006 годы являлся исполнительным директором АО «Жазық». С 2007 года по 2020 год работал председателем правления компании «Таушық ауыл шаруашылығы».

С января 2020 года по настоящее время - аким Тупкараганского района Мангистауской области.



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