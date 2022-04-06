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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:50

Просмотров: 503

Незрячий инвалид с семьёй не могут получить жильё в Актау

Инвалид I группы с 2016 года не может получить квартиру из государственного жилищного фонда. Чиновников обязали решить проблему, сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.

Фото из доступных источников
В связи с инвалидностью мужчина нетрудоспособен. Собственного жилья нет. С женой и тремя малолетними детьми они проживают в настоящее время в «Центре адаптации и интеграции оралманов».

Как стало известно, в июле 2016 года глава семейства обращался к акиму Актау с заявлением о постановке в очередь на получение жилья из государственного жилищного фонда по категории «Инвалиды I, II группы».

В следующем месяце 10 августа акимат отказал ему в постановке на жилищный учёт. Указывалось, что на праве индивидуальной собственности у него якобы имеется двухкомнатная квартира.

В июле 2019 года мужчина повторно обратился к акиму с заявлением о постановке в очередь и доказал, что не имеет квартиру. Начиная с августа 2019 года, его поставили в очередь по категории «Инвалиды I, II группы».

Обращаясь в суд с иском, он просил признать незаконным и отменить решение акимата об отказе в постановке в очередь от 10 августа 2016 года.

В суде установлено, что истец в 2016 году, действительно, подавал заявление и по закону относится к социально уязвимым слоям населения.

Выяснилось, что на момент обращения в акимат ему принадлежала лишь 1/3 доля квартиры, но он не являлся её индивидуальным собственником. В данном случае в департаменте юстиции выдали справку с ошибочными данными. Акимат на основании этой справки отказал в постановке на жилищный учёт. Дополнительные документы акиматом не были истребованы, поэтому основания для отказа были незаконными.

На момент обращения в акимат мужчина состоял в зарегистрированном браке и у них с женой уже были трое общих несовершеннолетних детей. Следовательно, он имел полное право встать на жилищный учёт.

Суд принял решение в пользу гражданина-инвалида и обязал акимат Актау поставить его на очередь по категории «Инвалид 1,2 группы» с 10 августа 2016 года. Также по выявленным нарушениям судья принял и направил акиму Актау частное определение.

Для исполнения судебного решения судом предоставлен месячный срок со дня вступление решения суда в законную силу. В случае неисполнения решения суда могут быть применены все принудительные меры.



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