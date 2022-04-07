Полиция Мангистау: Похитить школьницу в Актау никто не пытался

В социальных сетях обсуждают сообщение о том, что в 13 микрорайоне Актау женщина за рулём пыталась похитить шестилетнюю ученицу средней школы №17.- Мать девочки рассказала, что около школы увидела машину семейного типа, вроде минивена бежевого цвета. Она увидела свою дочь и вскрикнула её имя. После чего автомобиль оставил девочку и направился в сторону 24 дома. Шестилетняя девочка сказала своей матери: «Я вышла из школы, купила мороженое и ждала брата, затем женщина за рулём предложила меня довезти до дома», - говорится в рассылаемом сообщении.В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что в рассылке говорится об учительнице школы.- Блогер Бибигуль Рамазан на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором она утверждает, что шестилетней девочке предлагали подвезтиеё до дома. При выяснении обстоятельств выяснилось, что за рулём авто находилась учительница школы. Никто не пытался похитить ребёнка, - прокомментировали в полицейском ведомстве.