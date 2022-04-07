«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Апреля
+11...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.22 KZT
  • €1 = 504.33 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:58

Просмотров: 670

Полиция Мангистау: Похитить школьницу в Актау никто не пытался

В департаменте полиции сообщили, что информация о том, что ученицу средней школы №17 пыталась похитить женщина, находившаяся за рулём, не соответствует действительности. В ведомстве рассказали, что мать ребёнка ошиблась в своих догадках, а автовладельцем является учительница школы.

Средняя школа №17 в Актау
В социальных сетях обсуждают сообщение о том, что в 13 микрорайоне Актау женщина за рулём пыталась похитить шестилетнюю ученицу средней школы №17.

- Мать девочки рассказала, что около школы увидела машину семейного типа, вроде минивена бежевого цвета. Она увидела свою дочь и вскрикнула её имя. После чего автомобиль оставил девочку и направился в сторону 24 дома. Шестилетняя девочка сказала своей матери: «Я вышла из школы, купила мороженое и ждала брата, затем женщина за рулём предложила меня довезти до дома», - говорится в рассылаемом сообщении.

Полиция Мангистау: Похитить школьницу в Актау никто не пытался


В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что в рассылке говорится об учительнице школы.

- Блогер Бибигуль Рамазан на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором она утверждает, что шестилетней девочке предлагали подвезтиеё до дома. При выяснении обстоятельств выяснилось, что за рулём авто находилась учительница школы. Никто не пытался похитить ребёнка, - прокомментировали в полицейском ведомстве.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Кари (Посетители) Сегодня, 16:32
Что учительница говорит? Мамаша в школу обращалась? Был ли учитель вообще?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика