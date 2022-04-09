Учения проводят моряки на Каспии

- Данное мероприятие проводится в рамках комплексного межведомственного стратегического командно-штабного учения «Батыл Тойтарыс-2022» по реализации поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева об обеспечении эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, - сообщили в Министерстве обороны РК.

К маневрам в казахстанском секторе Каспийского моря привлечены корабли военно-морских сил страны.Военные моряки осуществляют охрану и оборону объектов морской экономической деятельности.Также запланировано проведение боевых упражнений.Учения стартовали 4 апреля и продлятся до 17 апреля.