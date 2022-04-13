На летнюю форму перешли полицейские Мангистау

В связи с переходом на летнюю форму одежды в департаменте полиции Мангистауской области был проведен строевой смотр. Стражи порядка выстроились на плацу.Готовность сотрудников к несению службы, а именно: состояние формы одежды, размещение нашивок, соответствие служебных удостоверений, личный жетон и знание устава стражей порядка проверил начальник управления кадровой политики Кандарбек Бахтыгереев.Проведение данных мероприятий поддерживает дисциплину и законность в подразделениях, а также формирует положительный имидж.