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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:37

Просмотров: 604

Состояние дорог районного значения в Мангистау проверили эксперты

Специалисты национального центра качества дорожных активов провели мониторинг дорог Мангистау с помощью специального оборудования.

Фото предоставила пресс-служба Национального центра качества дорожных активов
С начала года эксперты три раза выезжали на дороги районного значения и взяли 59 проб. Анализы, проведенные в лаборатории в Актау, показали, что все пробы соответствуют требованиям технической документации.

Состояние дорог районного значения в Мангистау проверили эксперты


- В 2022 году заключены договоры с отделами ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каракиянского, Мангистауского и Тупкараганского районов. На их основе проводятся выездные рейды на дорогах. Аналогичный документ был составлен с областным управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а также с отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанаозена. В дальнейшем такие проверки будут продолжены на трассах областного и городского значения, - говорит эксперт Мангистауского филиала национального центра Мерей Алиев.


В прошлом году между четырьмя районными акиматами (кроме Бейнеуского), а также Актау и Жанаозена были подписаны договоры с национальным центром.

Соответственно, были проведены выездные мероприятия по определению текущего состояния дорог. Кроме того, представители семи частных подрядных организаций специально посетили Мангистауский филиал Национального центра.

Состояние дорог районного значения в Мангистау проверили эксперты



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Комментарии ( 1 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 12:27
Это очень хорошо что ездят дороги ковыряют, а результат где и смысл их поездок?
 
 

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