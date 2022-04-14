Состояние дорог районного значения в Мангистау проверили эксперты

- В 2022 году заключены договоры с отделами ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каракиянского, Мангистауского и Тупкараганского районов. На их основе проводятся выездные рейды на дорогах. Аналогичный документ был составлен с областным управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а также с отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанаозена. В дальнейшем такие проверки будут продолжены на трассах областного и городского значения, - говорит эксперт Мангистауского филиала национального центра Мерей Алиев.

С начала года эксперты три раза выезжали на дороги районного значения и взяли 59 проб. Анализы, проведенные в лаборатории в Актау, показали, что все пробы соответствуют требованиям технической документации.В прошлом году между четырьмя районными акиматами (кроме Бейнеуского), а также Актау и Жанаозена были подписаны договоры с национальным центром.Соответственно, были проведены выездные мероприятия по определению текущего состояния дорог. Кроме того, представители семи частных подрядных организаций специально посетили Мангистауский филиал Национального центра.