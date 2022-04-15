В Жанаозене военнослужащие Нацгвардии вернули потерявшуюся девочку родным

Фото пресс-службы ведомства

Инцидент произошёл вчера, 14 апреля, в Жанаозене. Около 18:30 в Центр оперативного управления поступил звонок от мужчины, который рассказал, что полчаса назад из дома вышла его трёхлетняя дочь и не вернулась.



Ориентировка была отправлена всем войсковым нарядам Национальной гвардии. Военнослужащие воинской части 5548: рядовой Нурадил Байгельдиев и патрульные рядовые Нуркен Осерхан и Алишер Елеуов, при обходе 1 микрорайона услышали плач ребёнка. Во дворе одного из домов на детской площадке они обнаружили девочку, подходящую по ориентировке.



- Доложив по средствам связи дежурному, гвардейцы вернули ребёнка отцу. Мужчина выразил огромную благодарность стражам порядка за бдительность и оперативность, - рассказали в пресс-службе Национальной гвардии РК.