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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:46

Просмотров: 14

В Жанаозене военнослужащие Нацгвардии вернули потерявшуюся девочку родным

Мангистауские гвардейцы по горячим следам нашли потерявшегося ребёнка, сообщает пресс-служба Национальной гвардии РК.

Фото пресс-службы ведомства
Инцидент произошёл вчера, 14 апреля, в Жанаозене. Около 18:30 в Центр оперативного управления поступил звонок от мужчины, который рассказал, что полчаса назад из дома вышла его трёхлетняя дочь и не вернулась.

Ориентировка была отправлена всем войсковым нарядам Национальной гвардии. Военнослужащие воинской части 5548: рядовой Нурадил Байгельдиев и патрульные рядовые Нуркен Осерхан и Алишер Елеуов, при обходе 1 микрорайона услышали плач ребёнка. Во дворе одного из домов на детской площадке они обнаружили девочку, подходящую по ориентировке.

- Доложив по средствам связи дежурному, гвардейцы вернули ребёнка отцу. Мужчина выразил огромную благодарность стражам порядка за бдительность и оперативность, - рассказали в пресс-службе Национальной гвардии РК.



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