Водителя в Актау наказали за парковку под «кирпичом»

Владелец Toyota Land Cruiser припарковал свой автомобиль под дорожным знаком «Въезд запрещён» около школы №20 в 28 микрорайоне.Полиция установила личность нарушителя и составила на него протокол по части 2 статьи 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками). При этом в течение года на него уже налагали штраф в размере трех МРП за аналогичное правонарушение.Теперь же ему вменяют штраф в размере 10 МРП, то есть 30 630 тенге.