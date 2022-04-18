Борьба с коррупцией: для госслужащих Актау провели экскурсию в СИЗО

Госслужащих знакомили с СИЗО сотрудники учреждения. Гостям показали камеры для содержания подследственных и обвиняемых, а также прогулочный дворик постояльцев, откуда видно «небо в клеточку».Идея показать быт подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осуждённых изнутри принадлежит Антикоррупционному ведомству региона. Цель подобных мероприятий - профилактика взяточничества и недопущение подобных проявлений на госслужбе.- В целях профилактики совершения коррупционных правонарушений и преступлений и формирования нравственных принципов такую практику планируется применять на плановой основе, чтобы каждый, будь то руководитель либо рядовой служащий, смог наглядно понять и ощутить то, какие последствия ожидают его в случае совершения коррупционного деяния, - сказалаа Нургуль Мукатай, главный специалист управления превенции департаментом Агентства по противодействию коррупции.Мероприятие было организовано совместно с департаментом Агентства по противодействию коррупции по Мангистауской области и с областным департаментом уголовно-исполнительной системы.Организаторы отметили, что не ставили целью устрашать визитёров. А лишь хотели, чтобы каждый сотрудник имел представление о правонарушениях и о том, что ожидает госслужащего, который бросит тень на работу госаппарата коррупционным правонарушением, будь то руководитель или рядовой сотрудник.- Цель акции проста – профилактика взяточничества и недопущение подобных проявлений на госслужбе. Мы уверены, такие встречи очень действенны и помогут предотвратить коррупционные действия. Все, кто находится у нас, в том числе и за коррупционные преступления, находятся на одинаковых условиях. Не предусмотрено никаких привилегий. Ежедневная прогулка, продолжительностью 1,5 часа, обеспечиваем питанием, постельными принадлежностями, бывают свидания с родственниками. Коррупционеры находятся у нас временно. Далее, по решению суда их отправляют в места непосредственного отбывания наказания, - отметили сотрудники учреждения ГМ172/10.Экскурсия, как считают в ведомстве - необычный и достаточно эффективный метод борьбы со взяточничеством. По замыслу организаторов, он поможет временным гостям следственного изолятора прочувствовать на себе всю атмосферу пребывания за колючей проволокой, если вдруг возникнет желание преступить закон. Роскоши в камерах нет. Всего лишь двухъярусные кровати, алюминиевые чашки и ложки, решетки на окнах и строгие охранники. Именно в таких условиях находятся подозреваемые, обвиняемые, подсудимые и осуждённые.Госслужащие, посетившие СИЗО, отметили, что такие акции для формирования нетерпимости к коррупции очень действенны и помогут предотвратить противозаконные действия.