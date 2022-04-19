В Актау осталось шесть ветеранов Великой Отечественной войны

Асан Айтмагамбетов - 1925 года рождения.

Сауирбай Базарбаев - 1925 года рождения.[center]



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Бисен Бокаев - 1923 года рождения.

Ольга Заривняк - 1927 года рождения.

Алуадин Оракулы - 1925 года рождения.

Василий Салазкин - 1927 года рождения.

В этом году отмечается 77-летие Победы в Великой Отечественной войне. По данным пресс-службы акима Мангистауской области, в Актау проживают шесть ветеранов Великой Отечественной войны.Портреты героев из архива Lada.kzПризван на военную службу в 1942 году. Был отправлен на Первый Украинский фронт. Воевал в составе Второго Белорусского фронта. Участвовал в форсировании реки Одер. Освобождал несколько немецких городов. Награжден благодарственными грамотами, орденом «Славы III степени», медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».Воевал с 1943 по 1945 годы на Белорусском фронте. Награжден орденом «Отечественной войны І степени», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945».Призван в действующую армию в 1942 году. В 1942-44 годах служил в погранвойсках. С апреля 1944 года воевал на Втором Украинском фронте. Участвовал в Ясско-Кишеневской операции и в боях за освобождение Бессарабии, Румынии и Венгрии. Награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», «Маршала Советского Союза Жукова».С 1941 по 1945 годы служила связной в партизанском отряде на территории Белоруссии. Приравнена к участникам боевых действий. Имеет юбилейные награды.Призван 15 января 1943 года. В августе 1943 года в составе 272–го стрелкового полка 90-й гвардейской дивизии он попал в самый центр ожесточенных сражений под Орлом, Курском, Белгородом. Участвовал в битве на Курской дуге, где был тяжело ранен. Награжден орденами «Отечественной войны I степени», «Славы III степени», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945» и др.Воевал на Первом Дальневосточном фронте в звании младшего сержанта. Был награжден орденами «Отечественной войны II степени», «Красной Звезды», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», «Маршала Советского Союза Жукова».