Движение на закрытом участке автодороги в Мангистау восстановлено

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В связи с улучшением погодных условий открыто движение на участке дороги республиканского значения Бейнеу - Сай-Утес - Шетпе - Жетыбай - Актау (643-705 километры).
Ранее движение было закрыто для всех видов автотранспортных средств.
В ДЧС сообщают, что днем 20 апреля на западе и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный. На западе и в центре области порывы ветра достигнут 15-20 м/с.
В Актау днем 20 апреля ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный. Порывы ветра - 15-18 м/с.
Ранее движение было закрыто для всех видов автотранспортных средств.
В ДЧС сообщают, что днем 20 апреля на западе и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный. На западе и в центре области порывы ветра достигнут 15-20 м/с.
В Актау днем 20 апреля ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный. Порывы ветра - 15-18 м/с.
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