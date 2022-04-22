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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 18:35

Просмотров: 2927

Участники военных учений Мангистау заявили об обмане со стороны военкомата и отказе выплатить им зарплату в полном объёме

Военнообязанные Мангистау, которые принимали участие в учениях, заявили, что их обманули сотрудники военкомата. По их словам, в военкомате мужчинам обещали заплатить 50 тысяч тенге за пять дней участия в учениях. Однако эта информация оказалась недостоверной. Ситуацию прокомментировал Галым Андалиев, руководитель управления мобилизационной подготовки и гражданской защиты Мангистауской области.

Кадр видеоролика
Военнообязанные Мангистау сегодня пришли в военкомат с требованием заплатить им обещанные деньги.

- Я безработный. Мне заместитель начальника военкомата Тупкараганского района пообещал, что за участие в учениях мне заплатят 50 тысяч тенге. Эта сумма была указана за пять дней участия. Я в общем пробыл на учениях 12 дней. Но потом мне сказали, что заплатят 40 тысяч тенге за все 12 дней. Мы позвонили в Форт-Шевченко, там теперь говорят, что мы никакие суммы не обговаривали. И хочу ещё добавить, что во время учений для нас не было создано никаких условий: еда была невкусная, лекарств не было, зубную пасту и мыло дали за два дня до окончания учений, - рассказал один из жителей Мангистау Бекжан Коляй.

Людей, которые посчитали себя обманутыми собралось несколько десятков.

Встретиться с протестующими пришёл руководитель управления мобилизационной подготовки и гражданской защиты Мангистауской области Галым Андалиев.

Он разъяснил, что молодых людей дезинформировали.

- Учения проходили в три этапа. С 11 по 22 апреля был последний этап, где нужно было организовать территориальные войска. Было призвано 100 военнообязанных лиц. Зарплата им распределяется в зависимости от того, работают они или нет. Например, если человек безработный, то он получает 60 тысяч тенге за месяц участия в учениях, если он работает, и его зарплата не превышает среднюю зарплату в Мангистау (то есть если меньше 378 тысяч тенге), то он получает деньги в размере своего ежемесячного оклада, - разъяснил Галым Андалиев.

По словам Андалиева, вероятно, недостоверную информацию призывники получили в военкомате.

- Я не могу отвечать за других людей. Сейчас я пришёл разъяснить ситуацию официально, - добавил руководитель ведомства.

Учения в Мангистау проходили в одной из казарм, расположенной в 15 километрах Актау. По словам Андалиева, мужчины проходили там военную подготовку. Подробности разглашать представитель ведомства отказался, ссылаясь на военную тайну.





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Комментарии ( 6 )

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Tolko (Посетители) Сегодня, 22:03
За бесплатно никто бы не пошёл, вот и провели "дезинформацию".
 
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Diana9999 (Посетители) Сегодня, 21:45
сначала все нужно разъяснить только потом идти и винить тут нужно только себя
 
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User_181 (Посетители) Сегодня, 21:39
прежде чем идти нужно со всем ознакомится, зачем требовать то что не положенно

OpenSuser,
вот именно пусть им все разъяснят а то идут и не знают кому сколько заплатят
 
-1
  • User_181
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • shurik_kz11
  • Дизель
  • Papirosso
 СаМ (Посетители) Сегодня, 20:07
И это наша терроборона. Гастарбайтеров надо было отправлять, чем так опозорится
 
-1
  • User_181
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • alixah
  • Papirosso
 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 19:30
Наги_Актау, не то слово. Позорники. Кстати на заметку соответствующим органам.
 
-1
  • User_181
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • OpenSuser
  • СаМ
  • shurik_kz11
  • Papirosso
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 19:03
Не дай всевышний, если случится война.
 
 

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