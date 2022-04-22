Участники военных учений Мангистау заявили об обмане со стороны военкомата и отказе выплатить им зарплату в полном объёме





Военнообязанные Мангистау сегодня пришли в военкомат с требованием заплатить им обещанные деньги.- Я безработный. Мне заместитель начальника военкомата Тупкараганского района пообещал, что за участие в учениях мне заплатят 50 тысяч тенге. Эта сумма была указана за пять дней участия. Я в общем пробыл на учениях 12 дней. Но потом мне сказали, что заплатят 40 тысяч тенге за все 12 дней. Мы позвонили в Форт-Шевченко, там теперь говорят, что мы никакие суммы не обговаривали. И хочу ещё добавить, что во время учений для нас не было создано никаких условий: еда была невкусная, лекарств не было, зубную пасту и мыло дали за два дня до окончания учений, - рассказал один из жителей Мангистау Бекжан Коляй.Людей, которые посчитали себя обманутыми собралось несколько десятков.Встретиться с протестующими пришёл руководитель управления мобилизационной подготовки и гражданской защиты Мангистауской области Галым Андалиев.Он разъяснил, что молодых людей дезинформировали.- Учения проходили в три этапа. С 11 по 22 апреля был последний этап, где нужно было организовать территориальные войска. Было призвано 100 военнообязанных лиц. Зарплата им распределяется в зависимости от того, работают они или нет. Например, если человек безработный, то он получает 60 тысяч тенге за месяц участия в учениях, если он работает, и его зарплата не превышает среднюю зарплату в Мангистау (то есть если меньше 378 тысяч тенге), то он получает деньги в размере своего ежемесячного оклада, - разъяснил Галым Андалиев.По словам Андалиева, вероятно, недостоверную информацию призывники получили в военкомате.- Я не могу отвечать за других людей. Сейчас я пришёл разъяснить ситуацию официально, - добавил руководитель ведомства.Учения в Мангистау проходили в одной из казарм, расположенной в 15 километрах Актау. По словам Андалиева, мужчины проходили там военную подготовку. Подробности разглашать представитель ведомства отказался, ссылаясь на военную тайну.