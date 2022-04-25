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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 07:38

Просмотров: 531

Стадион за восемь миллиардов тенге хотят строить в Актау

Вместимость нового стадиона составит 15 тысяч посадочных мест, передает meta-ratings.kz.

Фото из архива lada.kz
Власти города уже выделили место для нового объекта в одном из новых микрорайонов.

Сама арена будет полностью соответствовать стандартам УЕФА.

Стоимость проекта - около восьми миллиардов тенге.

Стоит отметить, что на строительство семитысячника в Туркестане было выделено 12,6 миллиардов тенге.

На сегодня актауский «Каспий» выступает на стадионе «Жас Канат», вместимость которого пять тысяч мест. Этим летом здесь планируется заменить искусственный газон на покрытие нового поколения.



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Комментарии ( 1 )

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  • kot_85
 Orion (Посетители) Сегодня, 08:36
Стадион на сегодня это самое главное.
Наконец то победили засуху, скотина перестала дохнуть с голоду.
Продумали чем кормить скотину зимой.
 
 

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