Стадион за восемь миллиардов тенге хотят строить в Актау

Фото из архива lada.kz

Власти города уже выделили место для нового объекта в одном из новых микрорайонов.



Сама арена будет полностью соответствовать стандартам УЕФА.



Стоимость проекта - около восьми миллиардов тенге.



Стоит отметить, что на строительство семитысячника в Туркестане было выделено 12,6 миллиардов тенге.



На сегодня актауский «Каспий» выступает на стадионе «Жас Канат», вместимость которого пять тысяч мест. Этим летом здесь планируется заменить искусственный газон на покрытие нового поколения.