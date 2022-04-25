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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:17

Просмотров: 778

Генштаб вооруженных сил РК о смерти солдата-срочника из Актау: гематом в ходе вскрытия не обнаружено

По официальному заключению правоохранительных органов, при осмотре места происшествия, а также при проведении судебно-медицинских экспертиз травм и гематом в ходе вскрытия не обнаружено. Имеющиеся изменения кожных покровов на теле погибшего солдата связаны с проведением судмедэкспертизы и посмертными биологическими процессами. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Серик Бурамбаев.

фото Telegram-канал министерства обороны РК
В Нур-Султане прошел брифинг заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил – начальника департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майора Серика Бурамбаева. Он прокомментировал обстоятельства загадочной смерти 18-летнего Алибека Калбая, который погиб спустя несколько дней после призыва. Юношу призвали из Мангистау в Жамбылскую область.

- Ему стало плохо во время построения личного состава, которое состоялось накануне, где он потерял сознание. После проведенных реанимационных мероприятий вернуть к жизни солдата не представилось возможным. Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что мы понимаем горе родных и близких, в первую очередь, родителей, потерявших сына, и выражаем глубокое сочувствие, - подчеркнул Серик Бурамбаев.

Генерал-майор отметил, что общественность должна знать правду об обстоятельствах гибели рядового Алибека Калбая.

- Специально созданной следственно-оперативной группой в рамках уголовного дела рассматриваются все версии произошедшего. Необходимые экспертизы изъяты. Следует отметить, что по официальному заключению правоохранительных органов при осмотре места происшествия, а также при проведении судебно-медицинских экспертиз прижизненных травм и гематом в ходе вскрытия не обнаружено. Имеющиеся сейчас изменения кожных покровов связаны с проведением судмедэкспертизы и посмертными биологическими процессами, - добавил Серик Бурамбаев.

Представитель Генштаба заявил, что руководство министерства обороны скрывать ничего не собирается.

- Поверьте, мы сами заинтересованы в объективном расследовании, потому что командиры всех степеней несут не только юридическую, но и моральную ответственность перед родителями и государством в целом за жизнь и здоровье подчиненных военнослужащих. Родители и родственники солдата после случившегося сразу же посетили воинскую часть, ознакомились с условиями быта и своими глазами увидели обстановку в подразделении, где проходил службу их сын, - сказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил.

Он также отметил, что проблемы в армии ещё остаются, но они все решаемы и никак не влияют на безопасность прохождения воинской службы.

Вот, что еще рассказал на брифинге заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил:

Первое. Алибек Калбай прибыл 18 апреля служить в воинскую часть 30212, которая является учебным центром сухопутных войск. Оттуда солдаты по истечении шести месяцев, освоив воинскую специальность и получив первичные азы воинского мастерства, распределяются по другим соединениям и частям Вооруженных сил. Служба в учебном центре построена исключительно по принципу «одного призыва», то есть пока не обучат и не отправят в войска одних солдат, других не призывают.
Второе. Министр обороны принял решение, чтобы тело погибшего солдата доставили к месту проживания родителей в Мангистаускую область (пос. Шапагат) его командиры. Это начальник учебного центра, начальник военной школы, командиры роты и взвода.
Третье, что хочу отметить, следствием по делу гибели военнослужащего занимаются военно-следственные органы МВД, которые независимы в своей деятельности и никак не подотчетны Министерству обороны. Это к вопросу
о беспристрастности и максимальной объективности расследования.
Четвертое. Разобраться, найти и привлечь к ответственности виновных, если таковые будут установлены, для нас – дело чести.
Подчеркну, что если подтвердится версия о каких-либо противоправных действиях, то понесут ответственность не только виновные лица, но и командиры, допустившие это.

Ранее сообщалось о том, что солдат-срочник из Актау погиб спустя несколько дней после призыва. По словам сестры погибшего срочника, на теле солдата они увидели множество синяков.




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Комментарии ( 1 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:17
ну конечно никто не виноват, сам сознание потерял сам упал сам умер.
медкомиссию же проходил наверное был здоров. нет?

знакомый мне рассказывал как один срочник умер. один ему говорит "воздух" (это прикол такой при такой команде солдат должен вверх посмотреть) тот поднимает голову а это отморозок по кадыку ребром руки. через три пацана не стало. сломал ему трахею (чтото типа того) а тот и не знал горло опухло, задохнулся.
 
 

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