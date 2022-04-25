Генштаб вооруженных сил РК о смерти солдата-срочника из Актау: гематом в ходе вскрытия не обнаружено

фото Telegram-канал министерства обороны РК
В Нур-Султане прошел брифинг заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил – начальника департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майора Серика Бурамбаева. Он прокомментировал обстоятельства загадочной смерти 18-летнего Алибека Калбая, который погиб спустя несколько дней после призыва. Юношу призвали из Мангистау в Жамбылскую область.
- Ему стало плохо во время построения личного состава, которое состоялось накануне, где он потерял сознание. После проведенных реанимационных мероприятий вернуть к жизни солдата не представилось возможным. Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что мы понимаем горе родных и близких, в первую очередь, родителей, потерявших сына, и выражаем глубокое сочувствие, - подчеркнул Серик Бурамбаев.
Генерал-майор отметил, что общественность должна знать правду об обстоятельствах гибели рядового Алибека Калбая.
- Специально созданной следственно-оперативной группой в рамках уголовного дела рассматриваются все версии произошедшего. Необходимые экспертизы изъяты. Следует отметить, что по официальному заключению правоохранительных органов при осмотре места происшествия, а также при проведении судебно-медицинских экспертиз прижизненных травм и гематом в ходе вскрытия не обнаружено. Имеющиеся сейчас изменения кожных покровов связаны с проведением судмедэкспертизы и посмертными биологическими процессами, - добавил Серик Бурамбаев.
Представитель Генштаба заявил, что руководство министерства обороны скрывать ничего не собирается.
- Поверьте, мы сами заинтересованы в объективном расследовании, потому что командиры всех степеней несут не только юридическую, но и моральную ответственность перед родителями и государством в целом за жизнь и здоровье подчиненных военнослужащих. Родители и родственники солдата после случившегося сразу же посетили воинскую часть, ознакомились с условиями быта и своими глазами увидели обстановку в подразделении, где проходил службу их сын, - сказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил.
Он также отметил, что проблемы в армии ещё остаются, но они все решаемы и никак не влияют на безопасность прохождения воинской службы.
Вот, что еще рассказал на брифинге заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил:
Первое. Алибек Калбай прибыл 18 апреля служить в воинскую часть 30212, которая является учебным центром сухопутных войск. Оттуда солдаты по истечении шести месяцев, освоив воинскую специальность и получив первичные азы воинского мастерства, распределяются по другим соединениям и частям Вооруженных сил. Служба в учебном центре построена исключительно по принципу «одного призыва», то есть пока не обучат и не отправят в войска одних солдат, других не призывают.
Второе. Министр обороны принял решение, чтобы тело погибшего солдата доставили к месту проживания родителей в Мангистаускую область (пос. Шапагат) его командиры. Это начальник учебного центра, начальник военной школы, командиры роты и взвода.
Третье, что хочу отметить, следствием по делу гибели военнослужащего занимаются военно-следственные органы МВД, которые независимы в своей деятельности и никак не подотчетны Министерству обороны. Это к вопросу
о беспристрастности и максимальной объективности расследования.
Четвертое. Разобраться, найти и привлечь к ответственности виновных, если таковые будут установлены, для нас – дело чести.
Подчеркну, что если подтвердится версия о каких-либо противоправных действиях, то понесут ответственность не только виновные лица, но и командиры, допустившие это.
Ранее сообщалось о том, что солдат-срочник из Актау погиб спустя несколько дней после призыва. По словам сестры погибшего срочника, на теле солдата они увидели множество синяков.
- Ему стало плохо во время построения личного состава, которое состоялось накануне, где он потерял сознание. После проведенных реанимационных мероприятий вернуть к жизни солдата не представилось возможным. Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что мы понимаем горе родных и близких, в первую очередь, родителей, потерявших сына, и выражаем глубокое сочувствие, - подчеркнул Серик Бурамбаев.
Генерал-майор отметил, что общественность должна знать правду об обстоятельствах гибели рядового Алибека Калбая.
- Специально созданной следственно-оперативной группой в рамках уголовного дела рассматриваются все версии произошедшего. Необходимые экспертизы изъяты. Следует отметить, что по официальному заключению правоохранительных органов при осмотре места происшествия, а также при проведении судебно-медицинских экспертиз прижизненных травм и гематом в ходе вскрытия не обнаружено. Имеющиеся сейчас изменения кожных покровов связаны с проведением судмедэкспертизы и посмертными биологическими процессами, - добавил Серик Бурамбаев.
Представитель Генштаба заявил, что руководство министерства обороны скрывать ничего не собирается.
- Поверьте, мы сами заинтересованы в объективном расследовании, потому что командиры всех степеней несут не только юридическую, но и моральную ответственность перед родителями и государством в целом за жизнь и здоровье подчиненных военнослужащих. Родители и родственники солдата после случившегося сразу же посетили воинскую часть, ознакомились с условиями быта и своими глазами увидели обстановку в подразделении, где проходил службу их сын, - сказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил.
Он также отметил, что проблемы в армии ещё остаются, но они все решаемы и никак не влияют на безопасность прохождения воинской службы.
Вот, что еще рассказал на брифинге заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил:
Первое. Алибек Калбай прибыл 18 апреля служить в воинскую часть 30212, которая является учебным центром сухопутных войск. Оттуда солдаты по истечении шести месяцев, освоив воинскую специальность и получив первичные азы воинского мастерства, распределяются по другим соединениям и частям Вооруженных сил. Служба в учебном центре построена исключительно по принципу «одного призыва», то есть пока не обучат и не отправят в войска одних солдат, других не призывают.
Второе. Министр обороны принял решение, чтобы тело погибшего солдата доставили к месту проживания родителей в Мангистаускую область (пос. Шапагат) его командиры. Это начальник учебного центра, начальник военной школы, командиры роты и взвода.
Третье, что хочу отметить, следствием по делу гибели военнослужащего занимаются военно-следственные органы МВД, которые независимы в своей деятельности и никак не подотчетны Министерству обороны. Это к вопросу
о беспристрастности и максимальной объективности расследования.
Четвертое. Разобраться, найти и привлечь к ответственности виновных, если таковые будут установлены, для нас – дело чести.
Подчеркну, что если подтвердится версия о каких-либо противоправных действиях, то понесут ответственность не только виновные лица, но и командиры, допустившие это.
Ранее сообщалось о том, что солдат-срочник из Актау погиб спустя несколько дней после призыва. По словам сестры погибшего срочника, на теле солдата они увидели множество синяков.