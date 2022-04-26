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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:24

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Из Актау запустят авиарейс в Лондон

Международный рейс планируют запустить с 12 мая, передаёт пресс-служба авиакомпании «Air Astana».

Фото из доступных источников
Как сообщили в авиакомпании, полёты будут совершаться на авиалайнере A321 LR.

С 12 мая международный рейс в Лондон будет выполняться из Алматы с остановкой в аэропорту Актау с частотой два раза в неделю по четвергам и субботам. Пассажиры из Нур-Султана могут воспользоваться внутренним перелётом Нур-Султан - Актау с удобной стыковкой к рейсу Актау - Лондон.

- Рейс КС 901 вылетает из Алматы в 10:45 и прибывает в Актау в 13:05. Вылет из Актау в Лондон в 14:05, прибытие в Лондон в 16:50. Обратный вылет в 18:05 и прибытие в Актау в 04:10, вылет из Актау в 05:10 и прибытие в Алматы в 09:00, - сообщили в авиакомпании.


Минимальная стоимость билета в обе стороны в эконом-классе с учётом сборов составляет 292 844 тенге, в бизнес-классе - 1 181 703 тенге.

ПЦР-тесты и вакцинация для въезда в Великобританию не требуются. До 31 мая доступны акционные тарифы эконом-класса для вылетающих из Лондона в Казахстан.



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