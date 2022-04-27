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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:55

Просмотров: 679

Курил сигарету в самолёте: на иностранца наложили штраф в Актау

За курение на борту воздушного судна иностранный гражданин оштрафован на 153 150 тенге, сообщил заместитель начальника департамента полиции на транспорте Абзал Жуматаев.

Фото предоставили в департаменте полиции на транспорте
Как установлено, 23-летний гражданин Азербайджана во время полёта курил сигарету в туалете самолёта.

По прилёту авиарейса в международный аэропорт Актау полицейские составили на него протокол по части 1-2 статьи 441 КоАП РК (Употребление табачных изделий на борту воздушного судна) и наложили штраф 50 МРП (153 150 тенге).

С начала года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения привлечено к ответственности 14 848 правонарушителей, в том числе за курение в неустановленных местах 319 лиц.



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Комментарии ( 1 )

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almaty2018 (Посетители) Сегодня, 09:19
По прилётЕ авиарейса в международный аэропорт Актау полицейские составили на него протокол
 
 

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