Курил сигарету в самолёте: на иностранца наложили штраф в Актау

Фото предоставили в департаменте полиции на транспорте

Как установлено, 23-летний гражданин Азербайджана во время полёта курил сигарету в туалете самолёта.



По прилёту авиарейса в международный аэропорт Актау полицейские составили на него протокол по части 1-2 статьи 441 КоАП РК (Употребление табачных изделий на борту воздушного судна) и наложили штраф 50 МРП (153 150 тенге).



С начала года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения привлечено к ответственности 14 848 правонарушителей, в том числе за курение в неустановленных местах 319 лиц.