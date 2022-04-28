Помните! Через века, через года, - помните! 11 фронтовых писем солдата из Мангистау

Фото Tengrinews.kz
Кали Тумышев родился в 1919 году. С 1935 года был членом комсомола, активистом. В феврале 1940 года его призвали служить в армию. Он служил радистом в артиллерийской батарее города Батуми, там и встретил войну. В 1942 году он пропал без вести в Крыму. Ему был 21 год. Родные сохранили 11 писем Кали Тумышева с фронта, некоторые из них были переданы в историко-краеведческий музей. Каждое из них было как последнее прощание. TengriMIX поделились письмами бойца Кали Тумышева.
«Привет из Батуми уважаемому брату Сайдиму, его супруге Карагузу, племяннику Акберу. Получил ваше письмо, написано новыми буквами. В Батуми жарко, ходим в рубашках. Горы диковинные, высокие, снежные. На ученья ходим в горы в поход. Там холодно. Как дела у вас? Тяжело писать новыми буквами, продолжаю латынью. В стране настороженная обстановка, сами из газет знаете. Ужесточились требования к дисциплине. Учимся военному мастерству. У нас несколько раз была учебная тревога. Это похоже на подготовку к войне. Когда будет война - не знаем. Тучи над небом сгущаются. Рано или поздно, когда-то что-то будет...».
«Мы готовимся к первомайским праздникам. Встретился за пять минут до торжества у городского батумского театра с земляком Жандаулетовым. Что там в Форту-Шевченко? Растет ли зарплата? Чем занимаются родственники? Кого забрали в майский призыв? После 25 мая мы выезжаем в летний лагерь Вазиян (Грузия). Но мой адрес не меняется. Вам известно о политических событиях в Европе, Африке, особенно на Балканах? Извините, что письмо на треугольнике. Нет конверта и клея. Жму ваши руки».
6 июня 1941 года
«Я там же. Саке, с детства учи детей плавать. Если не умеешь плавать, тяжело. Пусть племянники до призыва в армию научатся. В летний лагерь мы так и не выехали, наверное, вам известно почему. Восемь месяцев мы вместе с Коспаем и Колмагамбетом. Посылаем вам фото. Как живет наш народ? Добывают ли нефть в Тубеджике?».
«Я в Батуми. Готовлюсь сдать экзамены на звание младшего лейтенанта. Кто сдаст, будет служить два года. Кто не сдаст - три года. Служу вместе с земляками А. Жандаулетовым, К. Хамитовым, Б. Калдыбаевым и Б. Беккалиевым. До сентября будем в Батуми. Не могу рассказать подробностей, хотя внешнее и внутреннее положение страны уже четко и ясно».
27 июня 1941 года
«Здравствуйте, мои дорогие родственники. 23 июня я послал вам открытку. Где нахожусь, сказать не могу - запрещено. После того как получите письмо, больше не пишите. Если я буду жив, сам напишу (сбиваясь с казахского языка на русский.) Отечественная война началась. Кто кого. Я не сомневаюсь, что мы будем победителями. Это безусловно. За меня не волнуйтесь, не переживайте. Это беда не только для меня, но и для всех. Это война для всей страны. Смерть может настигнуть человека и дома. Надеюсь, что встречусь с вами живым и невредимым. Со мной рядом Ж. Тлебеков, А. Тлегенов, М. Кудайбергенов. Горячий вам привет, танцующий от сердца».
«Нахожусь на станции Кобулети (Грузия). Кого из земляков мобилизовали? Мы сейчас на военном положении. Полевую школу расформировали - командиров достаточно. Я служу в артиллерийской батарее радистом».
«Добрый день, всем привет, кто знает меня. Сам буду писать. Еду на фронт. Подъезжаю ближе к вам, в Махачкалу. Там напишу. Со мной те же ребята, земляки».
«Пламенный привет от вашего брата Кали. Слова короткие: письмо мое - последнее, поэтому можете хранить. Следующее письмо напишу лишь после того, как сотрем с лица земли Гитлера. Мы рождены для народа. Лишь одна забота гнетет меня - если уйду на тот свет, погибну, много ли найдется людей, которые вспомнят про меня? Саке, детей учи всему, всем премудростям и искусствам: плавать, танцевать, стрелять. Моим друзьям, знакомым передай привет. Накануне нового, 1942 года желаю вам счастья и благополучия».
«Маршрут прошли Батуми - Тбилиси - Баку - Махачкала - Краснодар - Новороссийск. В последнее время находимся в Новороссийске. Слышны разрывы снарядов. Скоро отправимся на фронт. Немцы ждут ответного удара от нашего подразделения. Их нужно гнать подальше, уничтожить их - это большое дело. Пока не пишите. Хочется написать много, но карандаш не пишет. Холодно. У нас нет организованной обороны, не могу понять почему. Много жертв, невинных, случайных. Мы поклялись с земляками, если кто-то останется в живых, родственникам погибших будем продолжать писать».
«Все мы пока живы-здоровы. Находимся на Южном фронте. За меня не беспокойтесь, это война всенародная. Что поделаешь, таких, как я, много, и все мы до последней капли крови будем бороться за Родину, за нашу землю, за свободу. Уничтожим армию Гитлера, разгромим ее. Перед всем народом, перед всем миром наша армия выполнит свой долг, свою главную миссию. Задача следующего поколения - восстановить разрушенное».
«Дорогие мои братья. Ваш брат Кали выполнил свой долг перед Родиной. Вырастите строителями новой жизни. Пред вами нет преград. До свидания. 27 декабря 1941 года. Привет всем, кто меня знает».
Последнее письмо было отправлено почтой из Новороссийска 30 декабря 1941 года. В 1942 году родственникам Кали Тумышева пришло лишь извещение о том, что радист арт-батареи Кали Тумышев пропал без вести. До 1966 года старший брат Сайдим разыскивал своего брата. Но из бюро розыска Общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР отвечали одно и то же: «Без вести пропал. Найти его не представляется возможным».
Сайдиму Тумышеву один из земляков - Каржаубай Балапанов, тоже служивший с Кали в одной части, рассказал, что в окрестности города Феодосия он видел его младшего брата в поле раненым. Это было после страшного боя, когда фашистские бомбардировщики внезапно налетели на ту самую местность, где дислоцировалась артиллерийская батарея, в которой воевал Кали Тумышев. Открытый огонь косил всех подряд. В короткий миг чистое поле превратилось в пепелище, залитое кровью. Земляк не сомневается, что именно в этом бою погиб Кали.
В разговоре с другим мангистауским ветераном войны Абдигали Рысбаевым стало известно, что после того боя раненых собирали с поля санитары. Мало кого удалось спасти. Многие солдаты были в клочья разорваны огненной стихией. Сайдим Тумышев по брони работал инструктором в горисполкоме, решал проблемы тыла. В 1942 году в калмыцких степях погибли племянники Кали и друг Кайрола. Они даже не доехали до передовой.
Март 1941 года
«Привет из Батуми уважаемому брату Сайдиму, его супруге Карагузу, племяннику Акберу. Получил ваше письмо, написано новыми буквами. В Батуми жарко, ходим в рубашках. Горы диковинные, высокие, снежные. На ученья ходим в горы в поход. Там холодно. Как дела у вас? Тяжело писать новыми буквами, продолжаю латынью. В стране настороженная обстановка, сами из газет знаете. Ужесточились требования к дисциплине. Учимся военному мастерству. У нас несколько раз была учебная тревога. Это похоже на подготовку к войне. Когда будет война - не знаем. Тучи над небом сгущаются. Рано или поздно, когда-то что-то будет...».
27 апреля 1941 года
«Мы готовимся к первомайским праздникам. Встретился за пять минут до торжества у городского батумского театра с земляком Жандаулетовым. Что там в Форту-Шевченко? Растет ли зарплата? Чем занимаются родственники? Кого забрали в майский призыв? После 25 мая мы выезжаем в летний лагерь Вазиян (Грузия). Но мой адрес не меняется. Вам известно о политических событиях в Европе, Африке, особенно на Балканах? Извините, что письмо на треугольнике. Нет конверта и клея. Жму ваши руки».
6 июня 1941 года
«Я там же. Саке, с детства учи детей плавать. Если не умеешь плавать, тяжело. Пусть племянники до призыва в армию научатся. В летний лагерь мы так и не выехали, наверное, вам известно почему. Восемь месяцев мы вместе с Коспаем и Колмагамбетом. Посылаем вам фото. Как живет наш народ? Добывают ли нефть в Тубеджике?».
14 июня 1941 года
«Я в Батуми. Готовлюсь сдать экзамены на звание младшего лейтенанта. Кто сдаст, будет служить два года. Кто не сдаст - три года. Служу вместе с земляками А. Жандаулетовым, К. Хамитовым, Б. Калдыбаевым и Б. Беккалиевым. До сентября будем в Батуми. Не могу рассказать подробностей, хотя внешнее и внутреннее положение страны уже четко и ясно».
27 июня 1941 года
«Здравствуйте, мои дорогие родственники. 23 июня я послал вам открытку. Где нахожусь, сказать не могу - запрещено. После того как получите письмо, больше не пишите. Если я буду жив, сам напишу (сбиваясь с казахского языка на русский.) Отечественная война началась. Кто кого. Я не сомневаюсь, что мы будем победителями. Это безусловно. За меня не волнуйтесь, не переживайте. Это беда не только для меня, но и для всех. Это война для всей страны. Смерть может настигнуть человека и дома. Надеюсь, что встречусь с вами живым и невредимым. Со мной рядом Ж. Тлебеков, А. Тлегенов, М. Кудайбергенов. Горячий вам привет, танцующий от сердца».
Июль 1941 года
«Нахожусь на станции Кобулети (Грузия). Кого из земляков мобилизовали? Мы сейчас на военном положении. Полевую школу расформировали - командиров достаточно. Я служу в артиллерийской батарее радистом».
7 октября 1941 года
«Добрый день, всем привет, кто знает меня. Сам буду писать. Еду на фронт. Подъезжаю ближе к вам, в Махачкалу. Там напишу. Со мной те же ребята, земляки».
5 декабря 1941 года
«Пламенный привет от вашего брата Кали. Слова короткие: письмо мое - последнее, поэтому можете хранить. Следующее письмо напишу лишь после того, как сотрем с лица земли Гитлера. Мы рождены для народа. Лишь одна забота гнетет меня - если уйду на тот свет, погибну, много ли найдется людей, которые вспомнят про меня? Саке, детей учи всему, всем премудростям и искусствам: плавать, танцевать, стрелять. Моим друзьям, знакомым передай привет. Накануне нового, 1942 года желаю вам счастья и благополучия».
15 декабря 1941 года
«Маршрут прошли Батуми - Тбилиси - Баку - Махачкала - Краснодар - Новороссийск. В последнее время находимся в Новороссийске. Слышны разрывы снарядов. Скоро отправимся на фронт. Немцы ждут ответного удара от нашего подразделения. Их нужно гнать подальше, уничтожить их - это большое дело. Пока не пишите. Хочется написать много, но карандаш не пишет. Холодно. У нас нет организованной обороны, не могу понять почему. Много жертв, невинных, случайных. Мы поклялись с земляками, если кто-то останется в живых, родственникам погибших будем продолжать писать».
27 декабря 1941 года
«Все мы пока живы-здоровы. Находимся на Южном фронте. За меня не беспокойтесь, это война всенародная. Что поделаешь, таких, как я, много, и все мы до последней капли крови будем бороться за Родину, за нашу землю, за свободу. Уничтожим армию Гитлера, разгромим ее. Перед всем народом, перед всем миром наша армия выполнит свой долг, свою главную миссию. Задача следующего поколения - восстановить разрушенное».
В этом конверте было еще одно письмо, последнее, адресованное братьям - Исламу, Акберу, Кайролле, Утену:
«Дорогие мои братья. Ваш брат Кали выполнил свой долг перед Родиной. Вырастите строителями новой жизни. Пред вами нет преград. До свидания. 27 декабря 1941 года. Привет всем, кто меня знает».
Последнее письмо было отправлено почтой из Новороссийска 30 декабря 1941 года. В 1942 году родственникам Кали Тумышева пришло лишь извещение о том, что радист арт-батареи Кали Тумышев пропал без вести. До 1966 года старший брат Сайдим разыскивал своего брата. Но из бюро розыска Общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР отвечали одно и то же: «Без вести пропал. Найти его не представляется возможным».
Сайдиму Тумышеву один из земляков - Каржаубай Балапанов, тоже служивший с Кали в одной части, рассказал, что в окрестности города Феодосия он видел его младшего брата в поле раненым. Это было после страшного боя, когда фашистские бомбардировщики внезапно налетели на ту самую местность, где дислоцировалась артиллерийская батарея, в которой воевал Кали Тумышев. Открытый огонь косил всех подряд. В короткий миг чистое поле превратилось в пепелище, залитое кровью. Земляк не сомневается, что именно в этом бою погиб Кали.
В разговоре с другим мангистауским ветераном войны Абдигали Рысбаевым стало известно, что после того боя раненых собирали с поля санитары. Мало кого удалось спасти. Многие солдаты были в клочья разорваны огненной стихией. Сайдим Тумышев по брони работал инструктором в горисполкоме, решал проблемы тыла. В 1942 году в калмыцких степях погибли племянники Кали и друг Кайрола. Они даже не доехали до передовой.