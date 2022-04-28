Из-за ремонта взлетной полосы в аэропорту Актау перенесут время вылетов ряда рейсов

Фото пресс-службы ведомства

Как пояснили в аэропорту, с 3 мая по 5 июля планируется текущий ремонт и техническое обслуживание взлетно-посадочной полосы. Ремонт будет производиться по понедельникам, вторникам и средам с 09.00 до 20.00часов по местному времени, уточнили в аэропорту.



- В эти дни рейсы будут приниматься на аэродром аэропорта Актау с 20.00 до 09.00 часов. В остальные дни недели рейсы выполняются в штатном режиме, - добавили специалисты аэропорта.



Авиакомпаниями просит пассажиров уточнить время вылетов рейсов в эти дни по телефону +7 (7292) 60 97 55.