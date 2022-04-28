Из Астрахани возобновили авиарейсы в Актау

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По данным пресс-службы аэропорта, с 26 апреля 2022 года начнется полетная программа авиакомпании Qazaq Air в Атырау, а 27 апреля 2022 года авиакомпания SCAT приступила к выполнению рейсов в Актау.
- Рейсы в Атырау будут выполняться по вторникам и субботам, в Актау – по средам и воскресеньям, говорится в сообщении.
Пресс-служба астраханского аэропорта напоминает, что все лица, прибывшие в Республику Казахстан авиарейсами из-за рубежа, проходят термометрию, анкетирование и обязаны представить справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском, или английском языке). Справка действительна при условии отбора материала для исследования методом ПЦР не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан.
Не требуется предоставление справки на детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц; правительственным делегациям Республики Казахстан; экипажам авиакомпаний; лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев на момент пересечения границы Республики Казахстан, при предоставлении документального подтверждения; лицам, предоставившим паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанных действительными на территории Республики Казахстан, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.
Пассажиры, следующие международным транзитом, не покидают транзитную зону и подлежат проведению ограничительных мер в конечном пункте назначения.
- Рейсы в Атырау будут выполняться по вторникам и субботам, в Актау – по средам и воскресеньям, говорится в сообщении.
Пресс-служба астраханского аэропорта напоминает, что все лица, прибывшие в Республику Казахстан авиарейсами из-за рубежа, проходят термометрию, анкетирование и обязаны представить справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском, или английском языке). Справка действительна при условии отбора материала для исследования методом ПЦР не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан.
Не требуется предоставление справки на детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц; правительственным делегациям Республики Казахстан; экипажам авиакомпаний; лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев на момент пересечения границы Республики Казахстан, при предоставлении документального подтверждения; лицам, предоставившим паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанных действительными на территории Республики Казахстан, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.
Пассажиры, следующие международным транзитом, не покидают транзитную зону и подлежат проведению ограничительных мер в конечном пункте назначения.
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