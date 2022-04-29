Очередь по записи! Купить билет на футбольный матч «Каспий» - «Атырау» не удалось жителю Актау

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Житель Актау рассказал, что в городе 30 апреля и 1 мая пройдут турниры по футзалу между командами «Каспий» и «Атырау» на стадионе «Халык Арена».



С его слов, билеты начали продавать на матч сегодня, 28 апреля, после обеда в кассе.



- С 07:30 любители футбола стояли в очереди в кассе за билетами, так как в других местах их приобрети было невозможно, в онлайн продаже их не было. Ребята в очереди стали вести список прибывших людей, которые хотели приобрести билеты. Я по списку был 311. В кассе сказали, что на человека будут отпускать по три билета. Но билеты закончились на 194 человеке. Касса закрылась и мы остались без билетов, - рассказал житель Актау.



В кассе мужчине сообщили, что в продаже осталось всего 64 билета, но продавать их будут только завтра.



- Это же несправедливо, мы целый день простояли в очереди и так и не смогли купить билеты. Куда делись остальные билеты, если зал рассчитан на 1500 человек, - жалуется житель Актау.



Редакция ожидает ответ от управления физической культуры и спорта Мангистауской области.