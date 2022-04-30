Митингов по ситуации в Украине, Актау и Жанаозене не будет: Генпрокуратура сделала предупреждение

- Порядок организации и проведения митингов регулируется законом «О порядке организации и проведения мирных собраний в РК», который принят 25 мая 2020 года. Для организации и проведения собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок. Однако организаторами в местные исполнительные органы соответствующие уведомления не подавались, либо по ним было отказано в согласовании. Таким образом, мирных собраний, организуемых в порядке данного закона, на 1 мая не предусмотрено, - объяснил Булат Дембаев.

На центральных площадях населённых пунктов акиматами планируется проведение только культурно-массовых мероприятий, посвящённых празднованию «Дня единства народа Казахстана».Организация и участие в митингах, проводимых в нарушение закона, является противоправным и влечёт ответственность по статье 488 КоАП РК вплоть до 25 суток ареста.Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, наступает уголовная ответственность по статье 400 УК РК. Наказание предусматривает штраф до 200 МРП или привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест до 50 суток.Генеральная прокуратура призывает граждан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, а также принимать предусмотренные законом меры по их недопущению.