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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:36

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Митингов по ситуации в Украине, Актау и Жанаозене не будет: Генпрокуратура сделала предупреждение

Распространяемую информацию в социальных сетях о якобы согласованном с акиматами Актау и Жанаозена проведении 1 мая митингов по поводу военных действий в Украине опроверг заместитель генерального прокурора Булат Дембаев, передаёт пресс-служба ведомства.

Фото из архива Lada.kz
На центральных площадях населённых пунктов акиматами планируется проведение только культурно-массовых мероприятий, посвящённых празднованию «Дня единства народа Казахстана».

- Порядок организации и проведения митингов регулируется законом «О порядке организации и проведения мирных собраний в РК», который принят 25 мая 2020 года. Для организации и проведения собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок. Однако организаторами в местные исполнительные органы соответствующие уведомления не подавались, либо по ним было отказано в согласовании. Таким образом, мирных собраний, организуемых в порядке данного закона, на 1 мая не предусмотрено, - объяснил Булат Дембаев.


Организация и участие в митингах, проводимых в нарушение закона, является противоправным и влечёт ответственность по статье 488 КоАП РК вплоть до 25 суток ареста.

Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, наступает уголовная ответственность по статье 400 УК РК. Наказание предусматривает штраф до 200 МРП или привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест до 50 суток.

Генеральная прокуратура призывает граждан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.

Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, а также принимать предусмотренные законом меры по их недопущению.



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