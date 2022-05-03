Горожане возмущены отсутствием полива деревьев в Актау

- Куда будут подключаться трубы для полива? Где отводы и вентили?, - задаются вопросом жители нижних микрорайонов.

- В течение двух-трех дней планируется завершить работы по всему городу и приступить к поливу, - ответил Мурат Копенов.

По словам горожан, по периметру 1, 2, 3 и 4 микрорайонов на поверхности земли проложили пластиковые трубы. Люди возмущены, что трубы никак не используются, а просто лежат без дела.Как объяснил Мурат Копенов, по всему городу идет прокладка нового трупобопровода и его врезка в уже имеющуюся систему. Несколько микрорайонов уже подключили. Что касается нижних микрорайонов, то там проведены новые линии водопровода.