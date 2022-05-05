Молодёжь села Курык в Мангистау потребовала снижение тарифов на строительные услуги

Порядка 20 человек, называющих себя молодёжью села Курык в Мангистау, записали видеообращение. Они потребовали снижение тарифов на строительные услуги.- В 2020 году, когда была пандемия коронавируса, границы оказались закрытыми. После чего оставшиеся в Казахстане граждане Каракалпакстана увеличили свои ставки в два раза. Мы требуем пересмотреть эти тарифы. Просим поддержки от всех жителей города и области, - обратились протестующие.