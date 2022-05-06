«SCAT» запускает рейс из Актау в Минеральные Воды

Еще одно авиасообщение открыли в Мангистау. С 26 апреля из Актау будут летать самолёты в Минеральные Воды.- 22 мая самолёт авиакомпании «SCAT» вылетит из Минеральных Вод в Актау, и далее будет летать регулярно по воскресеньям. А из Актау самолёты начнут летать по четвергам с 26 мая. Минеральные Воды - это небольшой курортный город на юге России в Ставропольском крае, - сообщает авиакомпания «SCAT».По данным сайта по продаже авиабилетов Chocotravel, билеты на рейс Актау - Минеральные Воды 26 мая и обратно 9 июня стоит 106 тысяч тенге.