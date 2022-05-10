Спасатели спешат на помощь: автобус с людьми увяз в грязи в Бейнеуском районе

Фото пресс-службы ведомства

Инцидент произошел вчера, 9 мая в 70 км к северо-востоку от села Бейнеу.



Группа лиц в составе 23 человек на автобусе ПАЗ выехала из села Бейнеу на кладбище в местности Шиланды Бейнеу-Шагырлинского направления. По дороге автобус застрял в грязевом болоте.



- Ночью 13 человек на автомобиле УАЗ вернулись в село Бейнеу. Остальные 10 человек остались ночевать на месте. Сегодня, 10 мая, примерно в 09:00, на помощь к ним отправились сотрудники УЧС Бейнеуского района, «КазТрансОйл», акимата Бейнеуского района. Были задействованы автомобили КАМАЗ и УАЗ. Около 15:00 застрявших людей и их автомобиль доставили в безопасное место в село Бейнеу, - рассказал Бауыржан Онгарбаев.