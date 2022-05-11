«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 11 Мая
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.47 KZT
  • €1 = 459.19 KZT
  • 1 RUB = 6.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 09:14

Просмотров: 0

Минобороны Азербайджана сообщило об обезвреживании шести мин на Каспии

Морские мины, обнаруженные в ходе разведочных работ в азербайджанском секторе Каспийского моря, обезврежены, сообщили в Минобороны Азербайджана, передаёт «Интерфакс».

Media.az
В ходе разведочных работ в азербайджанском секторе Каспийского моря 4 мая со стороны операционной компании «Umid Babek operating company» на глубине 60 метров были найдены морские мины. Специалисты ВМС Азербайджана обнаружили шесть крупных корабельных мин (КБ-1).

Как сообщили в министерстве обороны Азербайджана, морские мины обезврежены, передаёт Интерфакс.

- Разминирование проводилось соответствующими кораблями ВМС Азербайджана и специалистами во взаимодействии с другими государственными органами с соблюдением мер безопасности, - говорится в заявлении ведомства.

К разминированию были привлечены четыре боевых корабля, четыре катера и 133 военнослужащих.

В сообщении говорится, что в настоящее время вся деятельность в азербайджанском секторе Каспийского моря продолжается в обычном режиме.

Якорная мина КБ была принята на вооружение ВМФ СССР в 1931 году под обозначением КБ. Газовое месторождение Умид введено в эксплуатацию в сентябре 2012 года.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика