Минобороны Азербайджана сообщило об обезвреживании шести мин на Каспии

Media.az
В ходе разведочных работ в азербайджанском секторе Каспийского моря 4 мая со стороны операционной компании «Umid Babek operating company» на глубине 60 метров были найдены морские мины. Специалисты ВМС Азербайджана обнаружили шесть крупных корабельных мин (КБ-1).
Как сообщили в министерстве обороны Азербайджана, морские мины обезврежены, передаёт Интерфакс.
- Разминирование проводилось соответствующими кораблями ВМС Азербайджана и специалистами во взаимодействии с другими государственными органами с соблюдением мер безопасности, - говорится в заявлении ведомства.
К разминированию были привлечены четыре боевых корабля, четыре катера и 133 военнослужащих.
В сообщении говорится, что в настоящее время вся деятельность в азербайджанском секторе Каспийского моря продолжается в обычном режиме.
Якорная мина КБ была принята на вооружение ВМФ СССР в 1931 году под обозначением КБ. Газовое месторождение Умид введено в эксплуатацию в сентябре 2012 года.
Как сообщили в министерстве обороны Азербайджана, морские мины обезврежены, передаёт Интерфакс.
- Разминирование проводилось соответствующими кораблями ВМС Азербайджана и специалистами во взаимодействии с другими государственными органами с соблюдением мер безопасности, - говорится в заявлении ведомства.
К разминированию были привлечены четыре боевых корабля, четыре катера и 133 военнослужащих.
В сообщении говорится, что в настоящее время вся деятельность в азербайджанском секторе Каспийского моря продолжается в обычном режиме.
Якорная мина КБ была принята на вооружение ВМФ СССР в 1931 году под обозначением КБ. Газовое месторождение Умид введено в эксплуатацию в сентябре 2012 года.
Оставьте свой комментарий первым.