В праздничные дни в Актау родились 109 детей

фото из архива Lada.kz

В День защитника Отечества в центре «Мать и дитя» мальчики немного не дотянули до лидерства, будущих мужчин родилось 15, а девочек на одну больше – 16.



Восьмого мая активность родов была немного ниже – родителей осчастливили 10 мальчиков и девять девочек. А вот 9 мая сильный пол показал свою мощь по-настоящему – в этот праздничный день родились 16 мальчиков. Девочек родилось вдвое меньше – восемь.



В Актауском городском перинатальном центре за три праздничных дня родились 35 детей: 16 девочек и 19 мальчиков.