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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:10

Просмотров: 101

В праздничные дни в Актау родились 109 детей

В период с 7 по 9 мая в областном перинатальном центре «Мать и дитя» родилось 74 малыша. В Актауском перинатальном центре – 35 детей. Об этом сообщила Молдир Адиль, руководитель пресс-службы управления здравоохранения области.

фото из архива Lada.kz
В День защитника Отечества в центре «Мать и дитя» мальчики немного не дотянули до лидерства, будущих мужчин родилось 15, а девочек на одну больше – 16.

Восьмого мая активность родов была немного ниже – родителей осчастливили 10 мальчиков и девять девочек. А вот 9 мая сильный пол показал свою мощь по-настоящему – в этот праздничный день родились 16 мальчиков. Девочек родилось вдвое меньше – восемь.

В Актауском городском перинатальном центре за три праздничных дня родились 35 детей: 16 девочек и 19 мальчиков.



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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 12:27
Ничего себе рождаемость !
 
 

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