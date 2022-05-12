Электрики наспех установили упавший фонарный столб в Актау

- Во-первых, в случае неоднократных осадков есть вероятность, что столб упадет снова. Его нужно бетонировать, а не тяп-ляп присыпать песком. Детский сад какой-то. Во-вторых, столб-то подняли, а плафон новый не надели. Какое-то безобразие. Соседний фонарный столб абсолютно не работает уже больше месяца, - жалуются жители.

Один из фонарных столбов, расположенных вдоль тротуара на аллее в 11 микрорайоне за домом №37, рухнул. После падения разбился плафон. Это напугало находившихся рядом детей и прогуливающихся по аллее взрослых.Прохожие сразу позвонили в службу «АУЭС», работники которой незамедлительно прибыли на место. Они подняли конструкцию и прикопали ее песком.Жителей возмутило их безалаберное отношение к работе.Lada.kz направила запрос в ГКП «АУЭС».