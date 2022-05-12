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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 07:07

Просмотров: 727

Электрики наспех установили упавший фонарный столб в Актау

Накренившийся более месяца назад фонарный столб на аллее в 11 микрорайоне в итоге упал почти у самых ног играющих около него детей.

Фото жителей дома №37 в 11 микрорайоне
Один из фонарных столбов, расположенных вдоль тротуара на аллее в 11 микрорайоне за домом №37, рухнул. После падения разбился плафон. Это напугало находившихся рядом детей и прогуливающихся по аллее взрослых.

Электрики наспех установили упавший фонарный столб в Актау


Прохожие сразу позвонили в службу «АУЭС», работники которой незамедлительно прибыли на место. Они подняли конструкцию и прикопали ее песком.

Жителей возмутило их безалаберное отношение к работе.

Электрики наспех установили упавший фонарный столб в Актау


- Во-первых, в случае неоднократных осадков есть вероятность, что столб упадет снова. Его нужно бетонировать, а не тяп-ляп присыпать песком. Детский сад какой-то. Во-вторых, столб-то подняли, а плафон новый не надели. Какое-то безобразие. Соседний фонарный столб абсолютно не работает уже больше месяца, - жалуются жители.


Электрики наспех установили упавший фонарный столб в Актау


Lada.kz направила запрос в ГКП «АУЭС».




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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 08:34
Так же хотелось бы не оставить без внимания и дорогу ведущую от 28 дома к 31 в 11 мкр, там в ночное время тьма кромешная. Когда установят столбы с освещением или можно прикрепить фонари к торцам домов.
Поражаюсь жителям данных домов, все молчат.
 
 

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