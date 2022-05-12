Акимат Актау не ответил на вопросы о строительстве в прибрежной зоне города

Фото из архива Lada.kz
Редакция 12 апреля направила запрос в акимат Актау о назначении земельных участков около гостиницы Caspian Rivera, напротив 4 микрорайона, около дома престарелых в 1 микрорайоне, за аквапарком «Лагуна» в 15 микрорайоне, у памятника Жалау Мынбаеву в 5 микрорайоне, а также о территории в 14 микрорайоне, около бизнес-центра «Елес».
Горожане имеют право знать, кому и для каких целей были переданы эти земельные участки, что будет построено в прибрежной зоне? Также редакцию интересует вопрос, не видит ли акимат города, предоставив эти участки под застройку, нарушения закона о водоохранной зоне?
Ерлан Саркенов – руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства, назначенный на эту должность в августе 2021 года, проигнорировал эти вопросы редакции.
Ответ от акимата последовал 27 апреля, спустя две недели. В нём говорится следующее:
1. Земельный участок около гостиницы Caspian Rivera напротив 4 микрорайона находится в собственности ТОО «Caspian Rivera» на праве временном возмездном краткосрочном землепользовании до 11 августа 2022 года.
2. Земельный участок расположенный за Домом престарелых в 1 микрорайоне, находится в собственности ТОО «Реабилитационный центр «Шипагер» на праве временном, возмездном краткосрочном землепользовании до 02 сентября 2023 года.
3. Земельный участок в 15 микрорайоне, за аквапарком «Лагуна» - находится в собственности ТОО «Oil Real Estate» на праве частной собственности.
4. Земельный участок в 5 микрорайоне, около памятника «Жалау Мынбаева» - находит в собственности ТОО «Хафит Пропертис-Актау» на праве частной собственности.
5. Земельный участок в 14 микрорайоне, около бизнес-центра «Елес» - находится в собственности ТОО «Q1 групп» на праве частной общей долевой собственности.
Редакция по прежнему ждёт от чиновников Актау ответы на вопросы: Что же будет построено на этих земельных участках? Сколько метров побережья отводятся под водоохранную зону? Соответствуют ли эти застройки Генеральному плану развития Актау?
Фото Рашида Исмагилова
Горожане имеют право знать, кому и для каких целей были переданы эти земельные участки, что будет построено в прибрежной зоне? Также редакцию интересует вопрос, не видит ли акимат города, предоставив эти участки под застройку, нарушения закона о водоохранной зоне?
Ерлан Саркенов – руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства, назначенный на эту должность в августе 2021 года, проигнорировал эти вопросы редакции.
Ответ от акимата последовал 27 апреля, спустя две недели. В нём говорится следующее:
1. Земельный участок около гостиницы Caspian Rivera напротив 4 микрорайона находится в собственности ТОО «Caspian Rivera» на праве временном возмездном краткосрочном землепользовании до 11 августа 2022 года.
2. Земельный участок расположенный за Домом престарелых в 1 микрорайоне, находится в собственности ТОО «Реабилитационный центр «Шипагер» на праве временном, возмездном краткосрочном землепользовании до 02 сентября 2023 года.
3. Земельный участок в 15 микрорайоне, за аквапарком «Лагуна» - находится в собственности ТОО «Oil Real Estate» на праве частной собственности.
4. Земельный участок в 5 микрорайоне, около памятника «Жалау Мынбаева» - находит в собственности ТОО «Хафит Пропертис-Актау» на праве частной собственности.
5. Земельный участок в 14 микрорайоне, около бизнес-центра «Елес» - находится в собственности ТОО «Q1 групп» на праве частной общей долевой собственности.
Редакция по прежнему ждёт от чиновников Актау ответы на вопросы: Что же будет построено на этих земельных участках? Сколько метров побережья отводятся под водоохранную зону? Соответствуют ли эти застройки Генеральному плану развития Актау?
Фото Рашида Исмагилова