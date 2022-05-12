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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:03

Просмотров: 2512

Акимат Актау не ответил на вопросы о строительстве в прибрежной зоне города

Редакция не получила ответ от чиновников Актау на вопросы о строительстве ряда объектов в прибрежной зоне города. Руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства Ерлан Саркенов ответил лишь на вопросы о том, кому и на какой срок принадлежат эти участки, однако не раскрыл, что в итоге будет построено на побережье.

Фото из архива Lada.kz
Редакция 12 апреля направила запрос в акимат Актау о назначении земельных участков около гостиницы Caspian Rivera, напротив 4 микрорайона, около дома престарелых в 1 микрорайоне, за аквапарком «Лагуна» в 15 микрорайоне, у памятника Жалау Мынбаеву в 5 микрорайоне, а также о территории в 14 микрорайоне, около бизнес-центра «Елес».

Акимат Актау не ответил на вопросы о строительстве в прибрежной зоне города


Горожане имеют право знать, кому и для каких целей были переданы эти земельные участки, что будет построено в прибрежной зоне? Также редакцию интересует вопрос, не видит ли акимат города, предоставив эти участки под застройку, нарушения закона о водоохранной зоне?

Ерлан Саркенов – руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства, назначенный на эту должность в августе 2021 года, проигнорировал эти вопросы редакции.

Акимат Актау не ответил на вопросы о строительстве в прибрежной зоне города


Ответ от акимата последовал 27 апреля, спустя две недели. В нём говорится следующее:

1. Земельный участок около гостиницы Caspian Rivera напротив 4 микрорайона находится в собственности ТОО «Caspian Rivera» на праве временном возмездном краткосрочном землепользовании до 11 августа 2022 года.

Акимат Актау не ответил на вопросы о строительстве в прибрежной зоне города


2. Земельный участок расположенный за Домом престарелых в 1 микрорайоне, находится в собственности ТОО «Реабилитационный центр «Шипагер» на праве временном, возмездном краткосрочном землепользовании до 02 сентября 2023 года.

Акимат Актау не ответил на вопросы о строительстве в прибрежной зоне города


3. Земельный участок в 15 микрорайоне, за аквапарком «Лагуна» - находится в собственности ТОО «Oil Real Estate» на праве частной собственности.

Акимат Актау не ответил на вопросы о строительстве в прибрежной зоне города


4. Земельный участок в 5 микрорайоне, около памятника «Жалау Мынбаева» - находит в собственности ТОО «Хафит Пропертис-Актау» на праве частной собственности.

Акимат Актау не ответил на вопросы о строительстве в прибрежной зоне города


5. Земельный участок в 14 микрорайоне, около бизнес-центра «Елес» - находится в собственности ТОО «Q1 групп» на праве частной общей долевой собственности.

Акимат Актау не ответил на вопросы о строительстве в прибрежной зоне города


Редакция по прежнему ждёт от чиновников Актау ответы на вопросы: Что же будет построено на этих земельных участках? Сколько метров побережья отводятся под водоохранную зону? Соответствуют ли эти застройки Генеральному плану развития Актау?

Фото Рашида Исмагилова



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Комментарии ( 5 )

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Кинст (Посетители) Сегодня, 16:13
Смысл ответов таков: земли находятся в частной собственности и акимат, даже при всём желании, бессилен что-либо сделать - ибо хозяин может творить то, что хочет и как хочет.
 
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  • alixah
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:23
ещё один участок на продаже стоит в 5а мкр на спуске возде кафе Сказка". весь этот треугольник

Ерлан Саркенов – руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства, назначенный на эту должность в августе 2021 года, проигнорировал эти вопросы редакции.


да что он может? ничего. совсем. не от него это зависит. ему на подпись приносят и говорят" подпиши"
 
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  • Adai11
  • Daulet201999
  • strana.kz
  • alixah
 babushka (Посетители) Сегодня, 14:16
Водоохранная зона с 2009 года составляет 35 м. В этих пределах ни может быть ни одной , любого типа , застройки. А что творится на побережье в 7?
 
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  • babushka
  • Adai11
  • Daulet201999
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 jokerok (Посетители) Сегодня, 14:05
ЖК "Шевченко" проверьте (на первой фотке).
Назначение участка левое. Проект не соответствует этажности.
Нет канализации. В береговой линии находится.
Но, кого это интересует, правда?! rofl

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:53
руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства, назначенный на эту должность в августе 2021 года, проигнорировал эти вопросы редакции.

Может быть этот господин засиделся в этом кресле, раз он не компетентен в данном вопросе? Что значит "проигнорировал"? За что он получает народные деньги?

Если по некоторым земельным участкам как-то более-менее понятно (они находятся в частной собственности) то как на счёт "находится в собственности ТОО «Caspian Rivera» на праве временном возмездном краткосрочном землепользовании до 11 августа 2022 года." и "находится в собственности ТОО «Реабилитационный центр «Шипагер» на праве временном, возмездном краткосрочном землепользовании до 02 сентября 2023 года."?????
А что потом? Ведь все понимают что имея такой короткий срок пользования никто не начнёт строительство в таких масштабах!

 
 

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