Акимат Актау не ответил на вопросы о строительстве в прибрежной зоне города

Редакция 12 апреля направила запрос в акимат Актау о назначении земельных участков около гостиницы Caspian Rivera, напротив 4 микрорайона, около дома престарелых в 1 микрорайоне, за аквапарком «Лагуна» в 15 микрорайоне, у памятника Жалау Мынбаеву в 5 микрорайоне, а также о территории в 14 микрорайоне, около бизнес-центра «Елес».Горожане имеют право знать, кому и для каких целей были переданы эти земельные участки, что будет построено в прибрежной зоне? Также редакцию интересует вопрос, не видит ли акимат города, предоставив эти участки под застройку, нарушения закона о водоохранной зоне?Ерлан Саркенов – руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства, назначенный на эту должность в августе 2021 года, проигнорировал эти вопросы редакции.Ответ от акимата последовал 27 апреля, спустя две недели. В нём говорится следующее:1. Земельный участок около гостиницы Caspian Rivera напротив 4 микрорайона находится в собственности ТОО «Caspian Rivera» на праве временном возмездном краткосрочном землепользовании до 11 августа 2022 года.2. Земельный участок расположенный за Домом престарелых в 1 микрорайоне, находится в собственности ТОО «Реабилитационный центр «Шипагер» на праве временном, возмездном краткосрочном землепользовании до 02 сентября 2023 года.3. Земельный участок в 15 микрорайоне, за аквапарком «Лагуна» - находится в собственности ТОО «Oil Real Estate» на праве частной собственности.4. Земельный участок в 5 микрорайоне, около памятника «Жалау Мынбаева» - находит в собственности ТОО «Хафит Пропертис-Актау» на праве частной собственности.5. Земельный участок в 14 микрорайоне, около бизнес-центра «Елес» - находится в собственности ТОО «Q1 групп» на праве частной общей долевой собственности.Редакция по прежнему ждёт от чиновников Актау ответы на вопросы: Что же будет построено на этих земельных участках? Сколько метров побережья отводятся под водоохранную зону? Соответствуют ли эти застройки Генеральному плану развития Актау?