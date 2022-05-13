Ведущие специалисты Мангистауского онкологического центра проведут приём жителей в рамках Дня открытых дверей

Областной онкологический диспансер

Областной онкологический центр в мае месяце 2022 года проводит месячник осведомлённости о меланоме, раке кожи и мочевого пузыря, а также в рамках Всемирного дня борьбы с раком яичников.



- В связи с месячником осведомлённости 14 мая 2022 года с 09:00 до 14:00 в онкологическом центре пройдёт День открытых дверей. Приём проведут ведущие специалисты клиники: онкохирурги, онкогинекологи, эндоскопист и врачи УЗИ, КТ и МРТ. Приглашаем жителей посетить наш центр, - сообщили в онкологическом центре.



Место проведения: ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер». Адрес: Актау, 1А мкр., здание 5/5.