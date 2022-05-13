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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 20:04

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Заместителя акима Актау привлекли к ответственности из-за лифтового хозяйства

За игнорирование требований антимонопольного департамента заместитель акима Актау, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, привлечён к административной ответственности. Об этом сообщили в антимонопольном департаменте Мангистауской области.

Фото из доступных источников
В департаменте сообщили, что процесс передачи лифтов в конкурентную среду находится на стадии завершения. В ведомстве добавили, что ведётся работа по принуждению исполнить требования антимонопольного органа.

- Монополизация рынка услуг по обслуживанию лифтов привела к их аварийному состоянию, полному выходу из строя и ущемлению прав жильцов, которые являются собственниками лифтового хозяйства. Ранее установлено, что акимат Актау передал лифтовое хозяйство в количестве 388 единиц ТОО «Актауские городские лифты», выступившим единым оператором. Являясь монополистом на рынке, ТОО «Актауские городские лифты» начало распоряжаться имуществом жильцов по своему усмотрению и начало диктовать свои условия на рынке, - сообщает антимонопольный департамент.

В ведомстве отмечают, что действия акимата привели к тому, что все лифты в городе начали работать по принципу общественного транспорта, где необходимо платить за каждую поездку. ТОО «Актауские городские лифты» ввело карточную систему оплаты, ограничивающую передвижение граждан и создающую препятствия для коммунальных и спасательных служб.

- ТОО «Актауские городские лифты» завышало тарифы по своему усмотрению, при этом не улучшая и не модернизируя общее имущество жильцов. Отказ от карточной системы оплаты существенно сэкономит средства жителей многоэтажных домов, а на сэкономленные средства жильцы смогут установить камеры видеонаблюдения, домофонные системы и так далее, - сообщили в антимонопольном департаменте.

На сегодняшний день, как сообщили в ведомстве, на рынке города существуют более 10 квалифицированных компаний, предоставляющих услуги по обслуживанию лифтов. Но жильцы при этом лишены возможности самостоятельно выбирать обслуживающую компанию, - сообщили в антимонопольном департаменте.

В ведомстве также добавили, что некоторые многоэтажные дома на данный момент уже поменяли обслуживающую компанию и ощутили положительный эффект отказа от карточной системы.

- Процесс передачи лифтов на стадии завершения. Вместе с тем, за игнорирование требований антимонопольного департамента заместитель акима Актау, курирующий ЖКХ, привлечён к административной ответственности. Жалобы на действия антимонопольного ведомства не дали ожидаемых результатов. Ведётся работа по понуждению исполнить требования антимонопольного органа, - заключили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что рынок обслуживания лифтов будет передан в конкурентную среду.



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