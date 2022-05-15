Бочки для сбора хлебных отходов появились в Актау

- В данный момент финансовые затруднения. Хотел бы получить субсидию, но пока не получается, - говорит Ербол.

В 11 и 27 микрорайонах у мусорных контейнеров стали появляться желтые железные бочки с надписью «Только для хлебных отходов».Автором идеи стал Ербол Есенов - житель села Бесшокы Мунайлинского района (бывшее название Мангистау-5). По его словам, он остался без работы и потихоньку решил разводить скотину. На первое время собранные отходы будут идти на корм для своего скота. В дальнейшем, если получится охватить весь город, он планирует заняться коммерцией и помогать местным скотоводам.Инициативу Ербола одобрили в городском отделе ЖКХ. Всего на сегодня, 15 мая, начинающий предприниматель установил восемь бочек. Следующие он планирует разместить в 13 и 16 микрорайонах.У самого начинающего предпринимателя имеются 30 коз и овец, а также шесть коров.Как отметил автор проекта, он столкнулся с вандализмом. Неизвестные портят «окошки», ломают дверцы и замки. На днях сломали дверцу на бочке в 11 микрорайоне у дома №21. Ерболу пришлось обратиться с заявлением к участковому.Адреса, по которым расположены бочки для сбора хлебных отходов: в 11 микрорайоне у домов №12, №17, №21 и №29, в 27 микрорайоне у домов №1, №18, №44 и №47.