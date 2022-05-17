FlyArystan открывает рейсы из Актау в Прагу

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Рейсы будут осуществляться с 12 июня по воскресеньям, с добавлением второй частоты по четвергам с 6 июля. Билеты доступны в мобильном приложении и на сайте flyarystan.com.



- Прага – первый европейский город в маршрутной сети FlyArystan, поэтому мы с особой радостью открываем новое направление для путешествий казахстанцев в Пражский град. Это один из самых красивых городов Центральной Европы, где средневековые соборы соседствуют с современной инфраструктурой и городскими событиями. Большинство горожан говорят по-английски, а многие слова на чешском будут понятны русскоговорящим туристам. Помимо студентов из Казахстана, которые составляют одну из многочисленных групп иностранных студентов, желающие оздоровиться смогут отправиться в один из лучших санаторных курортов Европы – Карловы Вары, – поделилась новостью директор по продажам и маркетингу FlyArystan Мадина Бужинова.



FlyArystan будет совершать рейсы из Актау в аэропорт Праги, который расположен в 17 км от чешской столицы. Из аэропорта ходят автобусы городского транспорта и дальнего следования, экспресс маршруты до станции Прага - Главный вокзал, а также авто в прокат через различные carsharing-сервисы.



Согласно требованиям въезда в Чешскую Республику необходимо наличие шенгенской визы. Наличие паспорта вакцинации или отрицательный результат ПЦР-тестирования не нужны.